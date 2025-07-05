Fransız basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre, söz konusu savunma anlaşmasının, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun 14 Temmuz'da Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret sırasında imzalanabileceği ifade edildi.

Prabowo Subianto'nun, Fransa'nın milli günü olan 14 Temmuz Bastille Günü'nde Paris'te düzenlenecek geçit törenine "onur konuğu" sıfatıyla katılması ve yaklaşık 450 Endonezya askerinin Şanzelize Caddesi'nde geçit yapması bekleniyor.

Endonezya liderinin ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz Mayıs ayında Cakarta'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından, iki ülke arasında halihazırda güçlü olan ikili ilişkilerin pekiştirilmesi açısından yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, 14 Temmuz kapsamında başka savunma anlaşmalarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Fransız savunma sanayii firması Naval Group'un iki Scorpène denizaltısına ilişkin sözleşmeyi imzalaması ya da yürürlüğe koyması beklenirken, KNDS France şirketinin 36 adet ilave Caesar kundağı motorlu obüs satışını da sonuçlandırabileceği kaydediliyor.

Ayrıca, Naval Group'un yeni bir fırkateyn siparişi alabileceği öne sürülüyor. Ancak Endonezya Devlet Başkanı'nın Paris'e gelişine günler kala, söz konusu sözleşmelerin henüz nihai hale getirilmediği ifade ediliyor.

ENDONEZYA'YA 48 ADET KAAN İHRACATI

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihraç edilecek.

Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik milli muharip uçak KAAN'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek KAAN uçaklarında milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak. Anlaşma KAAN'ın teslimatının yanı sıra Endonezya'ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak.

Anlaşma, Türkiye ve Endonezya'nın gerçekleştireceği stratejik işbirliğiyle bilgi paylaşımını ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini de hedefleyecek. Öte yandan, anlaşmayla birlikte KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak.