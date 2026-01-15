KAAN'a uygulanacak! 6'ncı nesil savaş uçağı müjdesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), KAAN ile eşzamanlı olarak 6'ncı nesil savaş uçağı çalışmalarını da sürdürüyor.

Malezya'nın Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'a 48 adet sipariş vermesinin Türkiye'ye olan güveni gösterdiğini ifade eden TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, şu anda 6'ncı nesilin ön çalışmalarına başlamış durumda olduklarına işaret ederek, 6'ncı nesil projesinin, KAAN belli bir yere geldikten sonra yapılacak bir çalışma olmadığını söyledi.

Haber Aero'ya değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, KAAN ve 6'ncı nesilin paralelde devam eden çalışmalar olduğuna vurgulayarak, "Biz 6'ncı nesil özelliklerini mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kendi elimizdeki platformlarda geliştirip, KAAN'a uygulamayı planladık" dedi.

Demiroğlu "Biz sadece TUSAŞ'ın içerisinde TUSAŞ'ı büyütmüyoruz. Aynı zamanda sektörü de büyütmeye çalışıyoruz. Alt yüklenicilerimizin her biriyle şu anda ciddi çalışmalarımız var. Özellikle bizimle bire bir de çalışacak birinci seviye firmaları seçip onlarla stratejik işbirliğine girmeye çalışıyoruz. Maraş ve Ankara'daki uçağın gövdesini kanadını, kuyruğunu yapan, irili ufaklı firma ile yakında imza atacağız" diye konuştu.

ENDONEZYA'DA ÇİN İLE YARIŞTIK

Demiroğlu şunları söyledi: Endonezya ile KAAN anlaşması yapabilmek için Rusya, Çin, Fransa gibi ülkelerle yarıştık. Şu anda Rusya onlarla çalışıyor, biz onların önüne geçtik. Çin ve Fransa da Endonezya ile çalışıyor ama biz en azından konum olarak daha öne geçtik. Endonezya'da parça üretimine, komponent üretimine başlayacağız.

2.000 KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZE PROGRAMI HIZLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gökdoğan ve Bozdoğan projelerinin ardından ramjet motorlu uzun menzilli GÖKHAN füzesi ile hava hâkimiyetinin daha da güçleneceğini belirtti.

ALTAY tankından SİPER füzesine, MİLGEM'den TCG Anadolu'ya, Bayraktar TB3'ten GÖKTÜRK ve İMECE uydularına kadar yerli ve milli ürünlere dikkati çeken Kacır, "Balistik füzemiz TAYFUN'un test atışlarına devam ediyoruz. 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme programını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve milli olarak üretiyoruz" dedi. Kacır "3 bin 500'ü aşkın şirket, araştırma kurumlarımız ve üniversitelerimizde 100 bin çalışanın emek verdiği dev bir üretim ve teknoloji geliştirme ağına sahibiz."