KAAN'da heyecanlandıran gelişme! Geri sayım başladı

Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk test uçuşu için geri sayım başladı. KAAN'ın 16 Ocak'ta gök vatanla buluşacağı belirtiliyor. Geçen yıl mayısta hangardan çıkan KAAN'dan 2026'ya kadar 3 adet prototip üretilecek.

Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak KAAN ilk test uçuşu için gökyüzü ile buluşmaya hazırlanıyor. Birçok testi başarıyla geçen KAAN'ın ilk uçuş testi için de geri sayım başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İlk test uçuşu için konuşulan tarih ise önümüzdeki hafta. Bu çerçevede kesinleştirilmese de 16 Ocak tarihi dile getiriliyor. Sorunsuz bir kalkış için hazırlıklar titizlikle sürerken ilk uçuş testini başarıyla tamamlaması sonrasında da KAAN'ı yıl içinde yeni uçuş testleri bekliyor.

AŞAMADAN AŞAMAYA

KAAN'da Faz-1 Aşama-1 kapsamında 2018-2022 yılları arasında ön dizayn faaliyetleri icra edildi. Faz-1 Aşama-2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda KAAN, geçen yıl mayıs ayında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar 3 adet prototip KAAN üretilmesi hedefleniyor. Halihazırda TUSAŞ tesislerinde 2'nci ve 3'üncü prototiplerin montaj faaliyetlerinin devam ettiği biliniyor.

İLK TESLİMAT 2028'DE

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Blok-10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet KAAN Blok-1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecekti. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından geriye çekilerek 2028 olarak revize edildi.

İNCE ELENİP SIK DOKUNDU



KAAN'ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi. KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş gövdesiyle radar izi düşük, gelişmiş atış sistemleriyle donatılmış ve çift fonksiyonlu radara sahip bir uçak olacak. Test mühendisleri ve test pilot ekibi, KAAN'ın bu ileri teknolojik özellikleri sebebiyle hazırlık sürecini titizlikle yürüttü.