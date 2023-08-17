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Savunma

KAAN'da heyecanlandıran gelişme! Yerli olarak üretildi

Türkiye'nin milli uçağı KAAN'da bir aşama daha tamamlandı. KAAN için yerli iniş takımı üretildi. Sistemin milli uçağımıza iniş sırasında birçok kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

17 Ağustos 2023 Perşembe 08:15 - Güncelleme:
KAAN'da heyecanlandıran gelişme! Yerli olarak üretildi
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Türkiye'nin milli uçağı KAAN'ın yerli iniş takımı tamamlandı. Milli Muharip Uçak KAAN için özel iniş takımı sistemi geliştirildi. TAAC Havacılık Teknolojileri tarafından geliştirilen sistem, burun iniş takımlı tasarıma sahip. Ürün, yönlendirme sistemi ve fren sistemi içeren katlanabilir tipte bir iniş takımı olarak öne çıkıyor. KAAN'a iniş sırasında birçok kolaylık sağlayacak sistem, uçağın ağırlığını destekleyecek, iniş darbesi esnasında ortaya çıkan kuvveti sönümleyecek, yerde yavaşlatılması, durdurulması, yönlendirilmesi ve uçuş sırasında iniş takımlarının açılıp kapanmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra sistem uçağın yerde ağırlığını desteklemek, teker yerde bilgisi, iniş takımlarının pozisyon ve uyarı bilgileri ile yerde lastik dönüş hızı bilgisini sağlamak gibi özelliklere de sahip.

  • KAAN
  • Milli Muharip Uçak KAAN
  • yerli iniş takımı

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