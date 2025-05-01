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KAAN'da kritik eşik aşılıyor: Heyecanlandıran gelişme duyuruldu

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın 2 yeni prototipinin montaj aşamasında olduğu ve yakında bitirilerek uçuşlara başlayacağını açıkladı.

1 Mayıs 2025 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
KAAN'da kritik eşik aşılıyor: Heyecanlandıran gelişme duyuruldu
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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TRT Haber'in sorularını cevapladı.

Demiroğlu, KAAN'ın yeni prototiplerinin bitirilerek uçuşlara başlayacağı müjdesini vererek şu ifadeleri kullandı:

"2 TANE PROTOTİP MONTAJ AŞAMASINDA"

"KAAN bizim gururumuz, sadece TUSAŞ'ın değil bütün Türkiye'nin gururu çok iyi gidiyor. Şu anda 2 tane prototip montaj aşamasında. Bu sene sonunda bir tanesini, önümüzdeki senenin başında diğerini bitirip uçuşlara başlayacağız. Çok hızlı bir uçuş kampanyası 3 tane uçak, bir yer uçağıyla toplamla 4 tane uçakla önümüzdeki sene çok ciddi bir uçuş kampanyasını başlatıyoruz. 2028 yılının sonunda söz verdik. Hava Kuvvetlerimize teslimata başlamak istiyoruz. Bu sözümüzde durmak için de elimizden geleni yapıyoruz.

ANKA-3 SERİ ÜRETİME BAŞLAMAK ÜZERE

ANKA-3 ile HÜRJET için de seri üretim sürecine girildiğini ve gelecek yıl teslimat yapabileceklerini açıklayan Demiroğlu, şöyle konuştu:

ANKA- 3 için seri üretime başlamak üzereyiz. testleri yapılıyor. İnşallah önümüzdeki seneye teslimat yapmak için bütün planlarımızı yaptık. Hürjet 2 tane prototiple yaklaşık 200 sorti aşamasını geçti, seri üretim de başladı sayılır. Önümüzdeki senenin sonunda biz teslimatlara başlayacağız. Seri üretimler başladı".

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