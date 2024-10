KAAN'ı bekliyorlar! Türkiye'den dünyaya mesaj

SOLOTÜRK pilotları, TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdikleri gösteri uçuşlarıyla beğeni toplarken, milli muharip uçak KAAN'la da gösteri yapmanın gururunu yaşamak istiyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalde SOLOTÜRK pilotları da ziyaretçilere nefes kesici hava gösterileri sunduktan sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin standında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

SOLOTÜRK birinci gösteri pilotu Binbaşı Murat Bakıcı, TEKNOFEST 2024 kapsamında Adana'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Adana'da geçen sene de gösteri uçuşu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakıcı, bu şehirdeki coşkunun da diğer şehirlerde olduğu gibi oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Bakıcı, TEKNOFEST'te görev yapmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, Milli Teknoloji Hamlesi ile bu gibi organizasyonların, Türk gençliğinin ilerleyen zamanlarda nerelere geleceğini gösteren etkinlikler olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlara da dikkati çeken Bakıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada Türk mühendislerinin tezgahlarından, ellerinden çıkan milli hava unsurlarıyla uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Bizler de Türk pilotlar olarak gururlanıyoruz. Türk havacılığının geldiği nokta konusunda tüm dünyaya da mesaj veriyoruz. Milli muharip uçağımız da inşallah yakın zamanda gökyüzündeki yerini alacak. Onlarla Türk Hava Kuvvetleri olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gösteri yapmanın gururunu yaşayacağız."

- "DÜNYANIN EN İYİ PİLOTLARI TÜRK PİLOTLARI DİYORLAR"



Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule ise TEKNOFEST'te olmaktan ve gösterilerle Türk pilotların gücünü ve performansını göstermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Dikkule gerçekleştirdikleri uçuşlara dair, "Burada milli unsurlarımızla beraber kol uçuşları gerçekleştiriyoruz. Kol uçuşlarında tüylerimiz diken diken oluyor. Türk halkının, mühendislerinin, gençlerinin ürettiği milli unsurlarla uçtuğumuzda gururlanıyoruz." dedi.

SOLOTÜRK Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen de havada pilotların bir gösteri sunduğunu ve bu gösteriye şarkılarla, şiirlerle, müziklerle renk katmayı amaçladığını belirtti.

Yurt dışına çıkıldığında o ülkeye yönelik yerel dilde sunumlar da yapıldığını ve izleyicilerden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Şen, SOLOTÜRK uçuşlarına dair, "O uçağı her gördüğümde, her seferinde o heyecanla sunum yapıyorum. Aslında eğer o duyguyu geçirebiliyorsam, onun da gizli tarafı bu. Her seferinde ben de o duyguyu hissediyorum. Sahnede de sunmak ayrı bir deneyim." dedi.

Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammed Bölükbaşı ise farklı ülkelerde yaptıkları gösteriler sonrası izleyenlerden aldıkları yoruma dair, "Diğer ülkelerin pilotları da geliyor. Farklı ülkelerden insanlar gelip izliyor. Bakıyorlar ve 'dünyanın en iyi pilotları Türk pilotları' diyorlar. Bütün gösterilerde aynı heyecanı yaşıyoruz. Onlar heyecanlanıyor, ben de heyecanlanıyorum. Bir çocuğun gözlerine baktığımda o ışıltıyı gördüğümde, havacılığa olan sevgisini hissettiğimde her seferinde duygulanıyorum." diye konuştu.

