KAAN'ı yazdılar: F-35'e rakip hayalet jet

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN, ABD basınında gündem oldu. Newsweek dergisi, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, ülkenin stratejik özerklik arayışını hızlandırdı." yorumunu yaptı.

Newsweek, Türkiye'nin 2019 yılında F-35 programından çıkarılmasının ardından yerli savunma projelerine hız verdiğini belirtti. KAAN'ın ABD yapımı F-35 ve F-22'lerle rekabet edebilecek kapasitede olduğu vurgulanan haberde, Türkiye'nin giderek daha önemli bir insansız hava aracı (İHA) ihracatçısı haline geldiğinin de altı çizildi.

Haberinde, "TUSAŞ tarafından geliştirilen bu jet, savunma yayınlarına göre dünya çapında artan ilgi ve satın alma talepleriyle karşılaşıyor" ifadelerine yer veren Newsweek, "ABD Başkanı Trump'ın müttefiki olan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yükselen rolü, küresel savunma dinamiklerini değiştirebilir" yorumunu yaptı.

Newsweek, "Neden önemli?" başlığı altında şu notları düştü:

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılması, ülkenin stratejik özerklik arayışını hızlandırdı ve ABD yapımı F-35 ve F-22 ile potansiyel rekabete girmesinin önünü açtı. Türkiye halihazırda insansız hava araçları (İHA) ihracatında giderek daha önemli bir aktör haline geliyor.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ MERCEK ALTINDA

Newsweek'in haberinde, KAAN'ın teknik özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. KAAN'ın uzun menzilli saldırı kabiliyetinin incelendiği haberde, Türk jetinin kısa menzilde de etkili olabileceğine dikkat çekti.

Haberde TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun, Suudi Arabistan, Kazakistan, Malezya ve Endonezya'nın KAAN savaş uçağı programına ilgi gösterdiğini söylediği belirtilen haberde "bazı ülkelerle anlaşma aşamasına gelindiğini de ekledi" vurgusu yapıldı.

- KAAN'DA SÜREÇ PLAN DAHİLİNDE DEVAM EDİYOR

Demiroğlu, milli muharip jet KAAN ile ilgili projede iki uçağın üretiminin devam ettiğini belirterek, şu bilgiyi vermişti:

2025 sonu, 2026'nın başında ikinci prototipimiz, ondan birkaç ay sonra da üçüncü prototipimiz inşallah havalara çıkmış olacak. Dolayısıyla 2025'in içinde en az iki KAAN'ı, planımızda üç KAAN'ı beraber uçurma var. Daha sonra bu testlerin sonunda bir üç tane daha yapacağız ve 2028'in sonu, 2029'un başı itibarıyla da söz verdiğimiz üzere KAAN'ımızı bloklar halinde Türk Hava Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyoruz.