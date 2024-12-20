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Savunma

KAAN'ı yerinde inceledi! Haluk Görgün'den imalı mesaj

Milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin üretim ve montaj çalışmalarını inceleyen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Bir zamanlar, KAAN'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü.' dedi.

DHA20 Aralık 2024 Cuma 13:37 - Güncelleme:
KAAN'ı yerinde inceledi! Haluk Görgün'den imalı mesaj
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin üretim ve montaj çalışmalarını inceledi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli savunma sanayimizin en büyük projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlanıyor. TUSAŞ tesislerimizde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajı tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek 2'nci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik." dedi.

"BAŞARI KARŞISINDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER"

Görgün, "Bir zamanlar, KAAN'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü." ifadelerini kullandı.

Görgün sözlerine şöyle devam etti: KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür. Bizler, savunma sanayimizde her prototipte başarı hikayeleri yazıyor, ürünlerimizi seri üretime geçiriyor ve kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Gökyüzümüz artık daha güçlü, yarınlarımız daha umut dolu. Bu kutlu yolda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

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