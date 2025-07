KAAN'ımız 20 tane varmış gibi görünecek! Yerli ''SİS'' havada düşmanı fena yanıltacak

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda AA muhabirine açıklamalarda bulunan EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, EHSİM'in 27 yıldır elektronik harp alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu belirterek, elektronik harbin, mühendisliğin en derin olduğu alan olduğunu söyledi.

- SAHTE HEDEFLER OLUŞTURULARAK FÜZE YANILTILIYOR

RF Aktif Sarf Edilebilir Sahte Hedef (SİS) ürünü ile ilgili bilgiler veren Say, "Radar tekniği temelde bir sinyal gönderimi, karşıdan yansıması ve onu anlamlandırılması üzerine çalışıyor. Biz burada herhangi bir radar sinyali algıladıktan sonra havada nasıl bir sahte hedef seti göstermek istiyorsak onu gösteriyoruz. Bir F-16'ımız havada uçarken 20 tane varmış gibi gösterebiliriz. Peki bu neyi sağlıyor? Füze bir anda karşısında 20 tehdit görüyor, farklı noktalara gidiyor. Aslında ya anlamsız bir hareket yapıyor ya da sahte bir hedefin peşine takılıp aslında itkisini kaybedince kendi kendine imha oluyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

- KAAN DA SİS'E SAHİP OLABİLECEK

Say, şu an bu ürünlerin testlerinin tamamlandığını ve seri üretim çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Hava Kuvvetleri'ne bunları peyderpey teslim ediyoruz diyebiliriz. Biz bu ürünümüzü KAAN için de geliştiriyoruz. KAAN için yeni ek yetenekler ekleyeceğiz. Sonuçta elektronik harp dünün bugüne eşit olmadığı bir teknoloji. Her gün yeni teknolojiler çıkıyor. Kendimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla KAAN çıktığında da inşallah SİS sistemiyle birlikte çıkacak ve yepyeni özelliklerle, daha gelişmiş elektronik harp tekniklerle KAAN'ı donatacağız." diye konuştu.

Fuarda lansmanını yaptıkları Kompakt DRFM Tabanlı Stand-in Karıştırma Sistemi "JINN" isimli bir ürünleri daha olduğuna işaret eden Say, "SİS'teki teknolojiyi kullanarak bu ürünle dronlar veya seyir füzeleri vasıtasıyla hava savunma radarlarını yakın menzilde benzer şekilde karıştırıyoruz. Aynı anda havada çok fazla tehdit varmışçasına ona sinyal göndererek aslında hava savunma operatörünü ciddi anlamda yoruyoruz. Bu anlamda bizim uçağımıza ya cevap veremiyor ya da diğer tehditlerle beraber bunu da sahte zannedip aslında hiçbir karşı tedbiri uygulamadığı için hava koridorunu bir anlamda uçaklarımız için daha güvenli hale getiriyoruz diyebiliriz." ifadelerini kullandı.