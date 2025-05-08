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Savunma

KAAN'ın gelişimini hayranlıkla izliyorlar: Türkiye'nin küresel hava gücünü yeniden şekillendirecek

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın üretim sürecini yakından takip eden dış basında dikkat çeken bir analiz haber yayımlandı. KAAN'a bir çok ülkeden talip olduğu belirtilen söz konusu haberde milli muharip uçağın üretimiyle Türkiye'nin bölgesel ve küresel hava gücündeki rolünün yeniden şekillendirileceğine vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK8 Mayıs 2025 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
KAAN'ın gelişimini hayranlıkla izliyorlar: Türkiye'nin küresel hava gücünü yeniden şekillendirecek
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Millî Muharip Uçak KAAN, kamuoyuna tanıtılmasının hemen ardından dış basında ilgiyle karşılandı. Son olarak Avrupa basınında yer alan bir haberde KAAN'ın ihracat potansiyelinin yüksek olduğu belirtilirken Türkiye'nin en iddialı savunma projelerinden biri olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin KAAN üretimiyle ticari rekabetten çok operasyonel yetkinlik ve savunma sanayii bağımsızlığına odaklandığı belirtilirken projenin asıl hedefinin teknolojik bağımsızlık olduğunun özellikle altı çizildi.

Yeni prototiplerin üretiminin sürdüğü belirtilen analizde KAAN'ın Türkiye'nin gelecekte bölgesel ve küresel hava gücündeki rolünün yeniden şekillendireceği belirtildi.

TÜRKİYE KAAN İLE DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

"KAAN SERİ ÜRETİME GEÇECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde "Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz. Stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal, çevresel, altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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