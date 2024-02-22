İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0343
  • EURO
    33,8065
  • ALTIN
    2025.47
  • BIST100
    9379.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • KAAN'ın ilk uçuşu Fransız basınında: Türkiye büyük bir başarıya imza attı
Savunma

KAAN'ın ilk uçuşu Fransız basınında: Türkiye büyük bir başarıya imza attı

Fransız medyası, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gündeme getirerek, Türk hava savunma sanayinin 'büyük bir başarıya' imza attığını yazdı.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
KAAN'ın ilk uçuşu Fransız basınında: Türkiye büyük bir başarıya imza attı
ABONE OL

Askeri ve jeopolitik konular üzerine yayın yapan Opex 360 gazetesinin "5'inci nesil Türk muharip uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlıklı haberinde, KAAN'ın ilk uçuşunda 2 bin 440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 kilometre hıza ulaştığı ve 13 dakika havada kaldığı aktarıldı.

KAAN'ın "yeni nesil silahlarla havadan havaya mücadele" için tasarlandığı belirtilen haberde, milli muharip uçağın ilk uçuşundan övgü ile bahsedildi.

Ayrıca, başarılı uçuşu ile birlikte KAAN'ın Türkiye'yi, ABD, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu "5'inci nesil savaş uçağını tasarlayabilen ülkeler kulübüne" dahil ettiği vurgulandı.

Savunma haberleri ve analizleri sitesi Meta Defense ise KAAN'ın ilk uçuşunu, "Türk muharip uçak KAAN havalanıyor ve Türk havacılık endüstrisini elitler arasına taşıyor" başlığı ile haberleştirdi.

Haberde, KAAN'ın başarılı uçuşu, Türkiye'nin hava savunma sanayisinin "büyük bir başarısı" olarak nitelendi.

KAAN'ın Türkiye için "gelecek vadeden bir ihracat pazarı" oluşturacağına işaret edilen haberde, 21 metre uzunluğunda ve 14 metre kanat açıklığına sahip uçağın teknik özelliklerine geniş yer verildi.

KAAN, dün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'ndan ilk kez havalanmıştı.

  • KAAN
  • fransa
  • milli muharip uçak KAAN

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.