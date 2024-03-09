Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

KAAN'ın bu başarılı sürecini ASAM Başkanı, Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Star Gazetesi editörlerinden İbrahim Işık'a anlattı.

KAAN projesinin bu günlere kolay gelmediğinin altını çizen Güçlüer, "Buralara gelene kadar büyük fedakarlıklar ve özveriler var. İçimizdeki FETÖ'cülerin ve vatan hainlerinin bürokratik sabotajlarla bu ve benzeri projeleri engelleme girişimlerini göz ardı edemeyiz." İfadelerini kullandı.

'KAAN YOLA ÇIKAN İNANMIŞLARIN ZAFERİDİR'

Milli Muharip Uçak KAAN gibi büyük projeler için inanmışlarla yola çıkılması gerektiğini belirten Güçlüer, "KAAN yola çıkan inanmışların zaferidir. İkna edilmişlerin değil. Çok önemli badirelerden geçmiştir. Bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz, aşamıyorsunuz. Savaş uçağı üretiyorsunuz, bardak üretmiyorsunuz. Para da olsa aşamıyorsunuz. Teknoloji lazım." şeklinde konuştu.

'BALKANLARDA HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ BİZE GEÇİYOR'

2028 yılında 24 adet KAAN uçağının hava kuvvetlerine teslim edileceğini hatırlatan Güçlüer, "Hava kuvvetlerine 2027-2028 yıllarında iki filo teslim edilecek. Peki Yunanistan'a F-35 ne zaman teslim edilecek? 2030. Biz zaten Yunanistan'dan önce bu yeteneği kazanıyoruz. Yunanistan'a toplam kaç tane F-35 verilecek? 40 tane. Bizim kaç tane Kaan uçağımız olacak? 400 tane. Konuşacak bir şey yok yani. Bunun üzerinden kimse Türkiye aleyhine bir algı yapmaya çalışmasın. Peki buradan biz nasıl stratejik bir çıkarıma gidebiliriz? Bakınız bölge jeopolitiğinde Türkiye stratejik dengeleri değişecek. Peki bu denemek? Yani hava üstünlüğü bize geçiyor. Orta Doğu'da, Afrika'da yakın jeopolitik hinterlandımızda,(Rusya hariç) Balkanlarda hava üstünlüğü bize geçiyor. Mesela görüyorsunuz Amerika gelip Irak'ta bir yerleri vuruyor, İsrail gelip Şam Havalimanı'nı vuruyor, terör örgütüne silah cephane veriyor yani sahadaki az miktardaki askerine hava desteği sağlıyor ve yerdeki emperyalistler büyüyor. Hava üstünlüğü bize geçtikten sonra kusura bakmasınlar kimse giremez buraya." dedi.

YERLİ MOTORUN ALT VARYASYONLARI ÇALIŞMAYA BAŞLADI!

Güçlüer, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Peki nasıl olacak bu? Birincisi teknolojik olarak 5 Plus. Araştırıp baksınlar. F-35, SU 57, J 20... Baksınlar bu uçakların entegrasyon kabiliyeti var mı yok mu? En üst segmentteki bizimki. Ayrıca motoru da devreye girecek. Alt varyasyonlarını çalıştırmışlar. Müjdeyi vermiş olalım mühendislerimizi kutluyoruz. Bizim yapacağımız F-35'den bile daha güçlü. Artık bizim iznimiz olamadan gelip terör örgütüne yardım etmek, gelip sağı solu vurmak olamaz. Dolayısıyla hepsi bölgedeki Afrika, Orta Doğu kendi jeopolitik hinterlandımızda artık dengeler emperyalist ölçekte değil, Türkiye'nin milli politikalarının uygulanacağı bir döneme geçiyoruz. Artık PKK'nın bitmesi sadece zaman meselesi.

TÜRKİYE KAAN İLE DÜNYA DEVLERİ ARASINA GİRDİ

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.