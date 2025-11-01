Kabul etmek zorunda kaldılar: Türkiye gökyüzünün oyun kurucusu

Yerli ve milli savunma sanayi alanında uluslararası ölçekte aranan rağbet gören Türkiye'nin satın geliştirdiği Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ve satın alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçakları dünyada gündem olama devam ediyor.

TÜRKİYE'Yİ "GÖKYÜZÜNÜN OYUN KURUCUSU" İLAN ETTİLER

Türkiye'nin KAAN ve Eurofighter hamlelerini yakın takibe alan İsrail basını, dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir analiz yayımladı. Türkiye'nin son dönemdeki savunma sanayi hamleleriyle bölgede hava üstünlüğünü yeniden tesis ettiğini mercek altına alan İsrail medyası Israel Hayom, Ankara'yı "Gökyüzünün oyun kurucusu" ilan etti.

Savunma uzmanı Aharon Lapidot'un ifadelerine yer verilen analizde, ""Typhoon, modernize edilmiş F-16'lar ve görünmez KAAN: Türkiye hava üstünlüğünü yeniden inşa ediyor." denildi. Türkiye'nin dev savunma hamlesine dikkati çeken Tel Aviv basını, "Ankara'nın 9 milyar avroluk dev bir savunma hamlesiyle 'gökyüzünün oyun kurucusu' haline geldiği" belirtildi.

ANKARA EK GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

Türkiye ile İngiltere arasında Ekim ayında imzalanan 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına dair anlaşmaya atıfta bulunan Lapidot, "Bu anlaşma, Avrupa Typhoon Konsorsiyumu'yla yapılan uzun müzakerelerin ardından geldi. Üstelik Ankara, teslimat süresini hızlandırmak amacıyla Katar ve Umman'dan 24 Eurofighter Typhoon daha almak üzere ek görüşmeler yürütüyor." dedi.

Lapidot'a göre Eurofighter Typhoon, AESA radar, uzun menzilli BVR füzeleri ve yüksek hassasiyetli taarruz sistemleriyle Türkiye'nin bölgesel etkinliğini artıracak. Bu sistemler hem Türk komuta ağlarına hem de NATO altyapısına entegre edilebilecek. İsrailli uzman, bu adımın "Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz üzerindeki kontrol kapasitesini güçlendireceğini" vurguladı.

"F-16 MODERNİZASYONU HÜRJET VE KAAN'A ZEMİN HAZIRLADI"

Analizde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)'nin Türk Hava Kuvvetleri'ne "muazzam bir omurga" sağladığına dikkat çekerken "1980'lerden bu yana süren F-16 üretimi ve modernizasyonu, bugün yerli jet Hürjet ve beşinci nesil savaş uçağı KAAN projelerine zemin hazırladı" denildi.

TEL AVİV İÇİN YENİ DENGE

İsrailli uzman, Türkiye'nin güçlenmesinin İsrail açısından yeni bir denge doğurduğunu da kabul ederek "Bence İsrail hala istihbarat, erken uyarı ve savaş tecrübesi açısından avantajlı. Ancak artık karşısında, yeni Typhoon'lara, modernize edilmiş geniş bir F-16 filosuna, kısa süre içinde hizmete girecek 5. nesil KAAN'a ve gelişen bir SİHA ekosistemine sahip bir Türkiye var. Ankara bölgesel stratejiler açısından doğru adımlar atıyor" dedi. Son olarak analizinde Lapidot, "Türkiye artık ikinci sınıf uçaklarla değil, birinci sınıf stratejilerle uçuyor. Ankara'nın 9 milyar avroluk Eurofighter Typhoon anlaşması, F-16 modernizasyonu ve KAAN'ın yükselişiyle birlikte, Türkiye'nin askeri havacılıkta tarihi bir dönüm noktasına girdiği açık. Türkiye, 2020'lerin sonunda yalnızca bir bölgesel güç değil, küresel hava sahasının belirleyici aktörlerinden biri olacak. Yani gökyüzü yeniden Türklerin elinde" dedi.

