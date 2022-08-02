Kalaşnikof duyurdu! Artan menzil, daha fazla ateş gücü...

Kalaşnikof tarafından üretilen Krasnopol, güçlendirilmiş sığınakları, komuta merkezlerini ve zırhlı araçları vurabilen parça tesirli savaş başlığına sahip lazer güdümlü yarı aktif bir mühimmattır. Maksimum menzili 20 km, Krasnopol-M2 versiyonunun maksimum menzili ise 25 km'dir.

Hassas güdümü sayesinde hedefi vurma oranı yüzde 90'dır. Ancak, hava koşulları elverişsiz ise başarı olasılığı %40-70 ile sınırlıdır. Krasnopol'ün hedefe fırlatıldığında üç farklı seyir aşaması vardır.

Önce balistik, sonra ataletsel olarak hareket eder. Son aşamada, mermi, hedefi yukarıdan[Top-Attack]vurması için 35-45°'lik bir açıyla yükseltilir.

Rusya'ya ek olarak, Yunanistan, Hindistan, Çin, Cezayir ve Suriye bu topçu mühimmatını kullanıyor.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna da bu Sovyet topçu mermisi modelini kullanıyor, ancak Haziran başında Ukrayna Savunma Bakanlığı Sovyet stoklarını tükendiğini açıkladı.

KALAŞNİKOF YENİ KRASNOPOL'Ü ÜRETECEK

Krasnopol, 1980'lerin ortalarında geliştirildi ve o zamandan beri hizmette. En az üç savaşta kullanıldığı belgelendi.

Rus topçuları 152 mm ve 155 mm top olmak üzere iki ana kalibre ile çalıştığından, Kalaşnikof Krasnopol'ü de bu iki kalibrede üretmektedir. Krasnopol güdümlü merminin ağırlığı yaklaşık 50 kg'dır.

Bu mühimmat genelde iki ana topçu silah sistemi tarafından kullanılır: Kendinden tahrikli obüsler 2S3 Akatsiya ve 2S19 Msta-S

Kalaşnikof'un yaptığı açıklamaya göre, mühimmatın yeni bir versiyonu üretiliyor. Yeni Krasnopol topçu mühimmatının artan menzili ve daha fazla ateş gücüne sahip olacağı bildiriliyor.

Kalaşnikof, Ukrayna'daki savaş yıl sonuna kadar devam ederse, Krasnopol'ün yeni versiyonunu doğrudan gerçek savaş koşullarında test edilebilmesi için hızlı geliştirme ve test etmeyi umuyor.

Star Gazetesi