24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:27

NATO birlikleri tarafından kullanılan 5.56 mm kartuşlar için tasarlanan yeni AK-19 saldırı tüfeğine özellikle dikkat çekildi. Kalaşnikov Grubu temsilcisi Vladimir Onokoy, tüfeğin bu versiyonunun müşterilerden gelen çok sayıda talep nedeniyle tasarlandığını belirtti.

Kalaşnikov Grubu CEO'su Dmitriy Tarasov da yeni saldırı tüfeğinin testlerinin bu yılın sonunda tamamlanacağını sözlerine ekledi. AK-19'un ilk resmi sevkiyatları bu terslerin hemen ardından başlayacak.

Sputnik'in haberine göre, Kalaşnikov Grubu, cihazlarla senkronize olabilen yeni akıllı tüfek MP-155 Ultima'yı da sergiledi. MP-155 Ultima'nın tanıtımı sırasında şirketin CEO'su Dmitriy Tarasov, "Bu sadece fütüristik bir tasarım değil. Video oyunlarındaki silahlara benzediğini görüyorsunuz. Aynı zamanda bir Full-HD kamera, zamanlayıcı, kronometre ve pusulaya da sahip ve bu sadece başlangıç." dedi. MP-155 Ultima'nın 2021 başında satışa sunulması bekleniyor.