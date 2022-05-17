Kalibr için düğmeye basıldı! Tomahawk füzesine daha güçlü rakip geliyor

Rusya, geniş seyir ve balistik füze cephaneliğini geliştirmek ve savaş alanındaki yeteneklerini artırmak için, Tomahawk benzeri gemi ve denizaltından fırlatılan Kalibr seyir füzesini geliştiyiriyor.

Rusya'nın TASS haber ajansında yer alan bir habere göre, Kalibr'in üreticisi Almaz-Antey'in füzenin "daha iyi performansa" sahip "geliştirilmiş" bir versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Kalibr füzesinin geliştirilmesiyle, ne tür yetenekler kazanacağı henüz bilinmiyor ancak, uzmanlara göre, NATO için her halükarda ciddi bir tehdit.

Kaynaklara göre Rusya Savunma Bakanlığı, bu tür silahlara oldukça ilgi gösteriyor. Geliştirmeyle, Kalibr seyir füzesinin performans özelliklerinin yükseltilmesi ve muharebe verimliliğinin artırılması planlanıyor.

Almaz-Antey'in CEO'su bir dergiye verdiği röportajda geşiştirmeyle ilgili, "Bu geliştirme, şu anki versiyonu önemli ölçüde aşacak bir silah." dedi.

Kalibr'in şu an ki versiyonu, ilk kez Suriye'de kullanıldı. Kalibr seyir füzesi, şu ana kadar 13 kez ateşlendi (testler hariç).

TOMAHAWK FÜZESİNE GÜÇLÜ RAKİP: GELİŞTİRİLMİŞ KALİBR SEYİR FÜZESİ

Kalibr'in yeni yükseltmeleri hakkında çok sayıda soru var. Kalibr füzesi havadan, savaş gemilerinden ve denizaltılardan 870 mil (1.400) mesafeye kadar ateşlenebiliyor. Bu da silahı ABD Donanması'nın Tomahawk'ı ile aynı kategoriye yerleştiriyor.

Kalibr'deki geliştirmelerin şu anda son versiyon Tomahawk'ların özellikleriyle eşleşip eşleşmeyeceği henüz net olarak bilinmiyor.

Örneğin, ABD Donanması'nın Block IV Tomahawk seyir füzeleri, uçuşta hedef ayrıntılarını paylaşmak ve rotayı gerektiği gibi ayarlamak için iki yönlü bir veri bağlantısı kullanır.

GPS güdümlü Tomahawk ayrıca gelişmiş haritalama ve navigasyon yeteneğine sahiptir. Güncellenmiş istihbarat verilerini ve hedefleme ayrıntılarını alana kadar olası hedeflerin yakınında gezinmek için "aylaklık" yeteneğine de sahiptir.

ABD Donanması yakın zamanda, uçuşta rotasını ayarlamak ve hareketli hedefleri vurmak için gelişmiş arayıcı ve rehberlik teknolojisinden yararlanan bir Taktik Tomahawk versiyonu geliştirdi.

Geliştirilmiş Kalibr'in , Tomahawk'a benzer bir şekilde yükseltileceği tahmin ediliyor.

Star Gazetesi