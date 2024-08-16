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Savunma

Bayraktar KALKAN DİHA yine başardı! Görüntüleri paylaşıldı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, kabiliyetlerini test etmeyi sürdürüyor. Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı 43'üncü sistem tanımlama uçuşu testini de başarıyla tamamladı.

16 Ağustos 2024 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Bayraktar KALKAN DİHA yine başardı! Görüntüleri paylaşıldı
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Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirmiş olduğu Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden devam ediyor.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, 43'üncü uçuşundaki sistem tanımlama uçuşu testini başarıyla tamamladı.

SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuk Bayraktar, sistem tanımlama uçuşu testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Nisan ayında VTOL Uçuş Testi kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıkmıştı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

Testlerini başarıyla sürdüren KALKAN DİHA, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

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