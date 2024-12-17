KALKAN'ın ismi yetti! Türkiye, Almanya'ya rakip oldu: Müthiş özelliklere sahip

Yakın ve Orta Hava Savunma Sistemleri için özel olarak tasarlanan KALKAN 050-G Radarı, gece ve gündüz sürekli çalışabilen, savaş uçağı, Helikopter, Taktik İHA/SİHA, Mini/mikro İHA/SİHA başta olmak üzere güncel hava ve kara hedefleri tespit ve takip edebilen, otomatik olarak sınıflandırabilen, ASELSAN AKREP 100-G Atış Kontrol Radarı ile uyumlu çalışan, hareketli bileşene sahip olmayan, yeni nesil zırhlı araçlara kolay entegre olabilen, AESA (aktif elektronik taramalı anten dizisi) anten yapısına sahip bir hava savunma radar sistemi olarak biliniyor.

Yabancı basın, Kalkan 050-G'nin, S-bandında çalışan iki eksenli AESA anteniyle donatılmış çok işlevli bir hava savunma radarı olduğunu açıkladı. 25 kilometrelik bir algılama menziline sahip radarın, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ve balistik mühimmatlar dahil olmak üzere hava hedeflerini tespit etmek ve izlemek için tasarlandığı ifade edilerek, Kalkan'ın yüksek çözünürlüklü hedef edinme, otomatik sınıflandırma ve çoklu hedef izleme özelliklerine sahip olduğu aktarıldı.

Haberde, Kalkan 050-G'nin AKREP gibi ASELSAN sistemleriyle entegre edildiği ve yeni nesil zırhlı platformlar ve katmanlı hava savunma ağlarıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin ulusal güvenliği artırmak ve savunma teknolojisinde kendi kendine yeterlilik elde etmek için yeni hava savunma sistemlerini geliştirmeye yöneldiğinin altı çizilen habede, bu girişimlerin yabancı savunma sistemlerine olan bağımlılığı azaltacağı, füzeler, insansız hava araçları ve gelişmiş uçaklar dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerinden hava sahasını koruyabileceği aktarıldı. Yerli hava savunma yeteneklerinin geliştirilmesiyle, Türkiye'nin savanma sanayisinde stratejik özerkliğini güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Ayrıca, helikopterler, savaş uçakları ve insansız hava araçları gibi tehditlere karşı alçak ve orta irtifa hava savunması sağlayan Hisar-A ve Hisar-O füze sistemlerine gönderme yapılan haberde, Türkiye'nin daha yüksek irtifa tehditlerine karşı koymak ve ülkenin katmanlı hava savunma stratejisini geliştirmek için tasarlanan Siper uzun menzilli hava savunma sistemi üzerinde etkin olarak çalışmaya devam ettiği vurgulandı. Haberde, "Bu sistemler, Türkiye'nin modern savunma gereksinimlerini karşılamak için yerli çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır" denildi.

Haberde ayrıca, Kalkan 050-G radarında görülen ilerlemelerin, Türkiye'nin mevcut hava savunma sistemlerini modern savaş alanı gereksinimlerine uyarlama çabalarını gösterdiği ifade edildi.