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Savunma

Kanada ambargosunu yıktık! 20 tanesi ASELSAN'a teslim edildi

Kanada ambargosu sonrası ASELSAN tarafından üretilen CATS'lara da entegre edilecek yerli kızılötesi lens üretildi. Lenslerden ilk etapta 20 tanesi ASELSAN'a teslim edildi.

DHA7 Kasım 2024 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
Kanada ambargosunu yıktık! 20 tanesi ASELSAN'a teslim edildi
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından savunma sanayisinde kullanılmak üzere kızılötesi lens üretildi. Askeri amaçlı kullanılacak lenslerden ilk etapta 20 tanesi, ASELSAN'a teslim edildi.

20 TANESİ ASELSAN'A TESLİM EDİLDİ

SBTÜ bünyesinde Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi'nde ASELSAN'ın isteği üzerine ortak çalışmayla kızılötesi lensler üretildi. Türk savunma sanayinde kullanılmak üzere germanyumla üretilen lensler, hazır hale getirildi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmayla üretilen lensler, ASELSAN'a teslim edildi. Dürbünlerin içerisinde yerleştirilen lensler, terörle mücadelede güvenlik güçleri tarafından kullanılacak.

'KONTROL BİRİMLERİNDEN TEK TEK GEÇTİ'

Çalışmaya ilişkin bilgi veren SBTÜ Laboratuvar Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Doğan, "Merkezimizde 2020 yılında bu proje ile uğraşmaya başladık. 2024 yılında da savunma sanayi şirketleriyle irtibat kurduk ve iş birliği halindeydik. Bu lens üretimi konusunda da ASELSAN Hassas Optik'in termal bölgeleri görüntüleme amaçlı projeleri var. Onların isteği üzerine ilk etapta gerçekleştirdik, faaliyete aldık. Üretimi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kalite kontrol birimlerinden tek tek geçti. Şu anda lenslerimiz, dürbünlerin içerisinde yerleştirilmiş durumda" dedi.

'AMACIMIZ, FİRMALARA DESTEK OLMAK'

Lenslerin savunma sanayisinde özellikle termal görüntülenme sistemlerinde kullanılacağını ifade eden Doğan, "Yakın, orta, uzak ve kızılötesi dediğimiz bölgeler var. Kimisi insan sıcaklığını görüntülemek için kimisi ise lazer takip sistemleri dediğimiz güdümlü sistemlerin üzerlerine yerleştirilen yüksek sıcaklıklara göre ayarlanmış sistemlerdir. Hangi sisteme göre istenirse onlara göre üretim yapıp, kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz. Kanada ile ilgili yaşadığımız bir problem vardı. Bunu ASELSAN kendi bünyesinde geliştirdi. Buradaki optiklerin de tamamını kendi bünyesinde üretmeye çalışıyor. Kullanılan lenslerden bir kısmı da CATS sistemleri olsun farklı sistemlere entegre edilebiliyor. Dolayısıyla ASELSAN'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere entegre ederek de yüzde 100 hale getirilmiş oluyor. Cihazlarımız seri üretime yatkın cihazlar, ASELSAN'ın kullandığı cihazlar. Şu anda birebir lensleri üretip, kaplayıp, mevcut sisteme entegre edebiliyorlar. Şu anda gelen talepler de var. Bizim amacımız; burada onların üretemediği ürünleri geliştirip, firmalara destek olmak" diye konuştu.

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