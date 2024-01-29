İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3499
  • EURO
    32,9166
  • ALTIN
    1982.48
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Kanada'dan 'Türkiye' kararı

Kanada, 2020'den bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
Kanada'dan 'Türkiye' kararı
ABONE OL

Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir." ifadesi kullanıldı.

Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.

- KISITLAMALARIN ARKA PLANI

Kanada hükümeti, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.

Kanada, Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek, Ekim 2020'de Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koymuştu.

Bu ambargo kararı nedeniyle Kanadalı şirketler 250-300 milyon dolar arasında zarar etmiş, ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için batmıştı.

Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.