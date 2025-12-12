ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma Çelik Kubbe'nin 2026 itibarıyla çok daha yüksek üretim ve teslimat kapasitesine ulaşacağını vurgulayarak, hava savunma mimarisinin hızla olgunlaştığını ifade etti.

Bloomberg HT'nin sorularını cevaplayan Akyol "Çelik Kubbe, radar ve sensör ağından elektronik harbe, komuta kontrol yazılımından Hisar–Siper katmanına kadar tüm unsurları entegre eden özgün bir yapı. 2026'da kapasiteyi iki katına çıkarıyoruz" dedi.

Akyol, Çelik Kubbe'nin çok katmanlı yapısının merkezinde yapay zekâ destekli bir komuta-kontrol yazılımının bulunduğunu anlatarak şunları söyledi: "Radarlar, elektro-optik sensörler, elektronik harp unsurları ve hava savunma sistemleri aynı ağ üzerinden haberleşiyor. Askeri 5G tabanlı bir mimari ile tüm unsurları gerçek zamanlı koordine ediyoruz." Akyol, Siper'in Çelik Kubbe'deki rolüne ilişkin de "Siper, uzun menzil ve yüksek irtifa katmanını oluşturuyor. Yeni versiyonları üzerinde çalışıyoruz ve bunlar Çelik Kubbe'ye entegre ediliyor" dedi.

TESLİMATLAR HIZLANDI

Akyol, ASELSAN'ın son dönemdeki üretim kapasitesine de dikkat çekerek "Geçtiğimiz dönemde 47 sistemi toplu olarak envantere teslim ettik. 2026'dan itibaren yıllık 100'ün üzerinde Çelik Kubbe bileşeni teslim etmeyi hedefliyoruz" diyekonuştu. Aselsan'ın 93 ülke'de hızla büyüyen sipariş portföyü olduğunu anlatan Akyol "25 ülkede fiziksel varlığımız var. Şili'de tank modernizasyonu, Endonezya'da gemi radarları, Afrika ve Orta Asya'da elektronik harp ve komuta kontrol projeleri yürütüyoruz. Dünyada savunma sektöründe birikmiş iş artışı % 42 iken, Aselsan'da bu oran % 120. Bu, duyulan güvenin göstergesi" dedi.

KIZILELMA'YA ASELSAN İMZASI

Akyol, Baykar'ın geliştirdiği Kızılelma insansız savaş uçağında ASELSAN'ın kritik rol oynadığını söyledi. Akyol "MURAD AESA radarı ASELSAN tarafından sağlanıyor. Veri bağı ve haberleşme sistemleri ASELSAN'a ait. Dost-düşman tanıma (IFF) sistemi yine ASELSAN imzası taşıyor. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği füzelerin arayıcı radar başlıkları ASELSAN tarafından üretildi. Dünyada ilk kez düşük görünürlüklü insansız bir hava aracıyla hava-hava angajmanı ve hedef imhası gerçekleştirildi. Bu, Türkiye için çarpan etkisi yaratacak" dedi.

ÇELİK KUBBE'NİN UNSURLARI

■ Uzun menzilde Siper

■ Orta menzilde Hisar-O / Hisar-O+

■ Alçak irtifada Korkut ve Gürz

■ Radar ve sensör ağları

■ Elektronik harp sistemleri

■ Drone'lara karşı lazer ve yüksek güçlü mikrodalga çözümleri.

DOLAR BAZINDA % 29 BÜYÜDÜK

İlk 9 ayda şirketin reel anlamda yüzde 12,3 büyümesini değerlendiren Akyol dolar bazında da yüzde 29 büyüdüklerini kaydederek "Dünya dolar bazında yüzde 12 civarında büyümeye sahipken biz sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi başardık. Doğru ürün ve teknolojiyi zamanında hazır edebilmeyi başardık. Dünyada savunma harcamalarındaki artış da burada önemli" yorumunu yaptı. İşbirliklerine değinen Akyol "Geçen ay da Çekya'yla ortaklık anlaşmasına imza attık" diye konuştu.

