Kara Atmaca binlerce kilometre ötede vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sistemi 'Kara Atmaca', en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefini başarıyla vurdu.
ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara Atmaca'nın uzun menzil uçtuğu belirtilerek, "Kara Atmaca, Atmaca UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi.
Kara Atmaca Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füzesidir.
- Otonom Kullanım
- Uzun Menzil
- Düşük Radar İzi
- Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti
- Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
- Karşı Tedbirlere Karşı Dayanıklı
- Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
- Üç Boyutlu Görev Planlama
- Hedefte Zaman[ToT], Farklı Platformlardan Çoklu
- Hedefte Zaman[DToT], Aynı Platformdan Çoklu
- Hedefte Zaman[SToT], Hedefi Ateş Altına Alma[Salvo]Atış
- Taktik Tekerlekli Kara Araçlarından Fırlatılarak Sabit Kara Hedeflerine[Stratejik Kara Hedefleri, SAM Bataryaları, Sabit /Yeri Değiştirilebilir Lançerler]Angajman
- Yeniden Saldırı Modu
Radar Altimetre + YRNS
NOT:
* ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi
** KKS Küresel Konumlama Sistemi