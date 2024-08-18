Kara Atmaca binlerce kilometre ötede vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sistemi 'Kara Atmaca', en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefini başarıyla vurdu.

KARA ATMACA EN UZUN MENZİLLİ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara Atmaca'nın uzun menzil uçtuğu belirtilerek, "Kara Atmaca, Atmaca UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi.

KARA ATMACA NEDİR?

Kara Atmaca Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füzesidir.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Otonom Kullanım

- Uzun Menzil

- Düşük Radar İzi

- Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti

- Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

- Karşı Tedbirlere Karşı Dayanıklı

- Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

- Üç Boyutlu Görev Planlama

- Hedefte Zaman[ToT], Farklı Platformlardan Çoklu

- Hedefte Zaman[DToT], Aynı Platformdan Çoklu

- Hedefte Zaman[SToT], Hedefi Ateş Altına Alma[Salvo]Atış

- Taktik Tekerlekli Kara Araçlarından Fırlatılarak Sabit Kara Hedeflerine[Stratejik Kara Hedefleri, SAM Bataryaları, Sabit /Yeri Değiştirilebilir Lançerler]Angajman

- Yeniden Saldırı Modu

TEKNİK ÖZELLİKLER



6 m,890 kg,280 km,ANS* + KKS** +Barometrik Altimetre +

Radar Altimetre + YRNS

***

Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Tesirli, Penetrasyon Etkili,250 Kg,Kızılötesi Görüntüleyici Başlık

NOT:

* ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi

** KKS Küresel Konumlama Sistemi