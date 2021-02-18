star.com.tr 18 Şubat 2021 Perşembe 19:02 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:02

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük güçlerinde katıldığı birçok savaş, darbe ve krizin yaşandığı Orta Doğu'da, bazı ülkeler askeri gelişimine hız verdi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), Askeri Denge Projesi kapsamında, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin askeri varlıklarını rakamlara döktü.

İşte IISS'in verilerine göre, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin kara, hava ve denizdeki askeri gücü...

BAHREYN

Toplam asker sayısı: 8.200

Kara:

Askeri personel sayısı: 6.000

Ana muharebe tankı: 180

Piyade savaş aracı: 370

Ağır silahlar (top, obüs, havan): 175

Saldırı helikopteri: 0

Karadan havaya füze: 13

Deniz:

Denizci: 700

Muhrip - Fırkateyn: 1

Denizaltı: 0

Devriye - savaş botu: 13

Amfibi gemi: 9

Hava:

Havacı personel: 1.500

Savaş/saldırı uçağı: 32

Saldırı helikopteri: 34

Karadan / denizden havaya füze: 0

Savunma Sistemleri:

Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Yok

Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Yok

Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok

KUVEYT:

Toplam asker sayısı: 17.500

Kara:

Askeri personel sayısı:13.000

Ana muharebe tankı: 293

Piyade savaş aracı: 797

Ağır silahlar (top/obüs/havan): 211

Saldırı helikopteri: 0

Karadan havaya füze: 0

Deniz:

Denizci: 2.000

Muhrip/Fırkateyn: 0

Denizaltı: 0

Devriye - savaş botu: 20

Amfibi gemi: 8

Hava:

Havacı personel: 2.500

Savaş/saldırı uçağı: 39

Saldırı helikopteri: 16

Karadan / denizden havaya füze: 52

Savunma Sistemleri:

Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Var

Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Sipariş aşamasında

Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok

UMMAN

Toplam asker sayısı: 42.600

Kara:

Askeri personel sayısı: 31.400

Ana muharebe tankı: 117

Piyade savaş aracı: 398

Ağır silahlar (top/obüs/havan): 245

Saldırı helikopteri: 0

Karadan havaya füze: 0

Deniz:

Denizci: 4.200

Muhrip/Fırkateyn: 3

Denizaltı: 0

Devriye - savaş botu: 10

Amfibi gemi: 6

Hava:

Havacı personel: 5.000

Savaş/saldırı uçağı: 35

Saldırı helikopteri: 0

Karadan / denizden havaya füze: 40 +

Savunma Sistemleri:

Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Yok

Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Yok

Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok

KATAR

Toplam asker sayısı: 16.500

Kara:

Askeri personel sayısı: 12.000

Ana muharebe tankı: 62

Piyade savaş aracı: 388

Ağır silahlar (top/obüs/havan): 89

Saldırı helikopteri: 0

Karadan havaya füze: Bilinmiyor

Deniz:

Denizci: 2.500

Muhrip/Fırkateyn: 0

Denizaltı: 0

Devriye - savaş botu: 11

Amfibi gemi: 0

Hava:

Havacı personel: 2.000

Savaş/saldırı uçağı: 35

Saldırı helikopteri: 24

Karadan / denizden havaya füze: N/A

Savunma Sistemleri:

Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Var

Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Var

Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok

SUUDİ ARABİSTAN

Toplam asker sayısı: 227.000

Kara:

Askeri personel sayısı: 175.000

Ana muharebe tankı: 880

Piyade savaş aracı: 3.947

Ağır silahlar (top/obüs/havan): 1.196

Saldırı helikopteri: 46

Karadan havaya füze: 73+

Deniz:

Denizci: 13.500

Muhrip/Fırkateyn: 6

Denizaltı: 0

Devriye - savaş botu: 45

Amfibi gemi: 5

Hava:

Havacı personel: 36.000

Savaş/saldırı uçağı: 362

Saldırı helikopteri: 0

Karadan / denizden havaya füze: 817

Savunma Sistemleri:

Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Var

Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Var

Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Sipariş aşamasında

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE)

Toplam asker sayısı: 63.000

Kara:

Askeri personel sayısı: 56.000

Ana muharebe tankı: 353

Piyade savaş aracı: 2.391

Ağır silahlar (top/obüs/havan): 595

Saldırı helikopteri: 0

Karadan havaya füze: 0

Deniz:

Denizci: 2.500

Muhrip/Fırkateyn: 0

Denizaltı: 0

Devriye - savaş botu: 43

Amfibi gemi: 19

Hava:

Havacı personel: 4.500

Savaş/saldırı uçağı: 160

Saldırı helikopteri: 28

Karadan / denizden havaya füze: 54+

Savunma Sistemleri:

Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Var

Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Var

Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Var

İRAN

Toplam asker sayısı: 610.000

Kara:

Askeri personel sayısı: 500.000

Ana muharebe tankı: 1.513

Piyade savaş aracı: 1.250

Ağır silahlar (top/obüs/havan): 3.798

Saldırı helikopteri: 50

Karadan havaya füze: Net sayı bilinmiyor

Deniz:

Denizci: 38.000

Muhrip (Destroyer): 0

Denizaltı: 17

Devriye - savaş botu: 192

Amfibi gemi: 28

Hava:

Havacı personel: 67.000

Savaş/saldırı uçağı: 310

Saldırı helikopteri: 0

Karadan / denizden havaya füze: 546+

Savunma Sistemleri:

Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Yok

Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Yok

Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok

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