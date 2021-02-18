Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük güçlerinde katıldığı birçok savaş, darbe ve krizin yaşandığı Orta Doğu'da, bazı ülkeler askeri gelişimine hız verdi.
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), Askeri Denge Projesi kapsamında, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin askeri varlıklarını rakamlara döktü.
İşte IISS'in verilerine göre, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin kara, hava ve denizdeki askeri gücü...
Toplam asker sayısı: 8.200
Askeri personel sayısı: 6.000
Ana muharebe tankı: 180
Piyade savaş aracı: 370
Ağır silahlar (top, obüs, havan): 175
Saldırı helikopteri: 0
Karadan havaya füze: 13
Denizci: 700
Muhrip - Fırkateyn: 1
Denizaltı: 0
Devriye - savaş botu: 13
Amfibi gemi: 9
Havacı personel: 1.500
Savaş/saldırı uçağı: 32
Saldırı helikopteri: 34
Karadan / denizden havaya füze: 0
Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Yok
Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Yok
Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok
Toplam asker sayısı: 17.500
Askeri personel sayısı:13.000
Ana muharebe tankı: 293
Piyade savaş aracı: 797
Ağır silahlar (top/obüs/havan): 211
Saldırı helikopteri: 0
Karadan havaya füze: 0
Denizci: 2.000
Muhrip/Fırkateyn: 0
Denizaltı: 0
Devriye - savaş botu: 20
Amfibi gemi: 8
Havacı personel: 2.500
Savaş/saldırı uçağı: 39
Saldırı helikopteri: 16
Karadan / denizden havaya füze: 52
Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Var
Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Sipariş aşamasında
Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok
Toplam asker sayısı: 42.600
Askeri personel sayısı: 31.400
Ana muharebe tankı: 117
Piyade savaş aracı: 398
Ağır silahlar (top/obüs/havan): 245
Saldırı helikopteri: 0
Karadan havaya füze: 0
Denizci: 4.200
Muhrip/Fırkateyn: 3
Denizaltı: 0
Devriye - savaş botu: 10
Amfibi gemi: 6
Havacı personel: 5.000
Savaş/saldırı uçağı: 35
Saldırı helikopteri: 0
Karadan / denizden havaya füze: 40 +
Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Yok
Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Yok
Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok
Toplam asker sayısı: 16.500
Askeri personel sayısı: 12.000
Ana muharebe tankı: 62
Piyade savaş aracı: 388
Ağır silahlar (top/obüs/havan): 89
Saldırı helikopteri: 0
Karadan havaya füze: Bilinmiyor
Denizci: 2.500
Muhrip/Fırkateyn: 0
Denizaltı: 0
Devriye - savaş botu: 11
Amfibi gemi: 0
Havacı personel: 2.000
Savaş/saldırı uçağı: 35
Saldırı helikopteri: 24
Karadan / denizden havaya füze: N/A
Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Var
Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Var
Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok
Toplam asker sayısı: 227.000
Askeri personel sayısı: 175.000
Ana muharebe tankı: 880
Piyade savaş aracı: 3.947
Ağır silahlar (top/obüs/havan): 1.196
Saldırı helikopteri: 46
Karadan havaya füze: 73+
Denizci: 13.500
Muhrip/Fırkateyn: 6
Denizaltı: 0
Devriye - savaş botu: 45
Amfibi gemi: 5
Havacı personel: 36.000
Savaş/saldırı uçağı: 362
Saldırı helikopteri: 0
Karadan / denizden havaya füze: 817
Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Var
Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Var
Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Sipariş aşamasında
Toplam asker sayısı: 63.000
Askeri personel sayısı: 56.000
Ana muharebe tankı: 353
Piyade savaş aracı: 2.391
Ağır silahlar (top/obüs/havan): 595
Saldırı helikopteri: 0
Karadan havaya füze: 0
Denizci: 2.500
Muhrip/Fırkateyn: 0
Denizaltı: 0
Devriye - savaş botu: 43
Amfibi gemi: 19
Havacı personel: 4.500
Savaş/saldırı uçağı: 160
Saldırı helikopteri: 28
Karadan / denizden havaya füze: 54+
Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Var
Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Var
Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Var
Toplam asker sayısı: 610.000
Askeri personel sayısı: 500.000
Ana muharebe tankı: 1.513
Piyade savaş aracı: 1.250
Ağır silahlar (top/obüs/havan): 3.798
Saldırı helikopteri: 50
Karadan havaya füze: Net sayı bilinmiyor
Denizci: 38.000
Muhrip (Destroyer): 0
Denizaltı: 17
Devriye - savaş botu: 192
Amfibi gemi: 28
Havacı personel: 67.000
Savaş/saldırı uçağı: 310
Saldırı helikopteri: 0
Karadan / denizden havaya füze: 546+
Patriot PAC-2 hava savunma sistemi: Yok
Patriot PAC-3 hava savunma sistemi: Yok
Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD): Yok