Karadeniz komşumuz resmen duyurdu: Türkiye'den satın alacağız

Romanya'da savunma ve güvenlik politikaları konusunda çalışmalar yapan Yeni Strateji Merkezi'nin Üst Yöneticisi (CEO) George Scutaru, Türkiye ve Romanya arasında güçlü bir savunma işbirliğinin olduğunu söyledi.

Scutaru, Romanya ve Türkiye ilişkileri ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin iki ülke için önemi ve savunma alanındaki işbirliğini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve Romanya'nın önemli bir stratejik ortaklığa sahip olduğuna vurgu yapan Scutaru, "İki ülke arasındaki ilişkiler işbirliğinin de güzel bir örneğidir. Romanya'nın güvenliği için Karadeniz bölgesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle de Türkiye ile özel ilişkiler oldukça önemli." dedi.

Scutaru, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa güvenliğine büyük bir tehdit olarak Ukrayna'ya saldırdığını, Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz ve Tuna Nehri'ndeki limanlarını sık sık bombalaması, elektronik mücadele, mayın tehlikesi ve belirli bölgelerin askeri tatbikat gerekçesiyle kapatılması gibi eylemleri nedeniyle Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sorgulandığını aktardı.

Seyrüsefer emniyetine katkı sağlamak amacıyla Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın deniz mayınlarıyla mücadele için üçlü bir girişim oluşturduklarını belirten Scutaru, "Bu, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği ve ticaretine olumlu etkisi olan somut ve temiz bir işbirliğidir. Bu işbirliğinin Karadeniz'deki kritik altyapının, özellikle enerji altyapısının korunmasını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

- ROMANYA VE TÜRKİYE DENİZCİLİK ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ DE GÜÇLENDİRECEK

Scutaru, Türkiye ve Romanya'nın iki ülkenin de enerji bağımsızlığını artıracak açık deniz enerji altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar yaptığını dile getirerek, Romanya'nın Karadeniz'deki doğal gazın işletilmeye başlamasının ardından 2027 başından itibaren Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük doğal gaz üreticisi haline geleceğini ifade etti.

Türkiye'nin, Romanya'nın Karadeniz'de karşı karşıya kalabileceği riskleri yönetmede büyük bir rol oynadığını aktaran Scutaru, "Türkiye ve Romanya'nın savunma alanında güçlü bir işbirliği var. Otokar ve Baykar gibi Türk firmaları Romanya Silahlı Kuvvetleri için projelere dahil oldu. Bunlar kara kuvvetlerinin hareketliliği, hava sahası gözetimi ve Romanya'nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesiyle ilgili önemli projeler." ifadelerini kullandı.

Scutaru, Romanya'nın yakın zamanda Karadeniz'deki savunma kapasitesini güçlendirmek için Türkiye'den bir adet Hisar sınıfı hafif korvet satın alacağını, bunun iki ülke arasındaki denizcilik alanındaki işbirliğini kuvvetlendireceğini belirtti.

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan savunma bakanlarının en son 15 Ekim'de Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldiğini anımsatan Scutaru, bakanların görüşmede Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin korunması esas alınarak özellikle denizcilik işbirliğine odaklandıklarını aktardı.

- "ROMANYA, TÜRKİYE İLE OLAN ÖZEL ORTAKLIĞINI GÜÇLENDİRMEYE KARARLI"

Scutaru, Karadeniz'in küresel düzeydeki enerji, bağlantı ve gıda güvenliği projeleri için önemli olduğuna vurgu yaparak, bu nedenle de seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemli olduğunu ve Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın bu konudaki desteğinin göze çarptığını dile getirdi.

Karadeniz'in güvenliğinin Türkiye olmadan konuşulamayacağını ifade eden Scutaru, Romanya'nın NATO müttefikleriyle Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasında kararlı olduğunu söyledi.

Scutaru, bir diğer stratejik öneme sahip projenin ise yüksek ihtimalle Köstence'de açılması planlanan AB Deniz Güvenliği Merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Bu merkez, Karadeniz'de deniz güvenliği açısından önemli olacak. Bu bağlamda Türkiye ve Romanya arasındaki işbirliği kilit rol oynayacak." dedi.

Bükreş ve Ankara arasındaki ilişkilerin siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda sürekli olarak gelişmeye devam ettiğine işaret eden Scutaru, "Romanya, Türkiye ile olan özel ortaklığını daha da güçlendirmeye kararlı." değerlendirmesinde bulundu.