Karar Ankara ziyaretinden sonra geldi: Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alacaklar

Endonezya Hava Kuvvetleri, Endonezya askeri operasyonları için Türkiye'den yaklaşık 2-5 milyon ABD doları karşılığında Bayraktar TB2 satın almayı planlıyor.

Bu kararın Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşal Muhammed Tony Harjono'nun insansız hava aracının fizibilitesini ve performansını değerlendirmek üzere Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından alındığı belirtildi.

Harjono, Bayraktar TB2'nin gözetleme ve keşif görevleri için oldukça uygun olduğunu, bu sayede mevcut Endonezya Hava Savunma Sistemlerine önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

Yabancı basında yer alan haberde ise, "Bayraktar TB2, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzaktan görüntüleme terminali ve gelişmiş temel modül ile donatılmış taktik bir İHA'dır. Bu İHA ayrıca istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve silahlı saldırı görevlerini yerine getirebilen MALE kategorisine de dahildir. Bu arada Bayraktar, Suriye, Libya ve Karabağ muharebe bölgelerinde kullanıldı. Bu İHA, çeşitli operasyonel alanlarda hava savunmasında etkinliğini ve yeteneğini gösterdi. Bu arada Bayraktar TB2, Ukrayna, Katar, Libya ve Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeye ihraç edildi" ifadeleri yer aldı.