14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
  • Kardeş ülke ile ortak üretim kararı! ANKA, Asya'ya yuva kuracak
Kardeş ülke ile ortak üretim kararı! ANKA, Asya'ya yuva kuracak

Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 13 anlaşmadan biri savunma sanayii alanında oldu. Bu kapsamda Ankara ve Astana insansız hava aracı ANKA'nın üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma da imzalandı.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 20:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii alanında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında ticaret, enerji, eğitim, ulaştırma ve çeşitli alanları kapsayan 13 anlaşmaya imza atıldı.

İmzalanan anlaşmalar arasında savunma sanayii alanındaki iş birliği de yer aldı. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile 406 No'lu Uçak Tamir Fabrikası AŞ Başkanı Nurlan Kuzhayev arasında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

ÜRETİM, BAKIM VE TEKNİK KABİLİYETLER ARTIRILACAK

Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da ANKA platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik kabiliyetlerin artırılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat ve uluslararası iş birliği faaliyetleri kapsamında son dönemde insansız hava araçları alanında yürüttüğü girişimler dikkat çekerken, söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayii ile Türk Devletleri arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

