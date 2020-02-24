Kardeş ülke M-346'yı seçti

24 Şubat 2020 Pazartesi13:53 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:53

AzeriDefence tarafından paylaşılan habere göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İtalya ziyareti esnasında, M-346 Jet Tekamül Uçaklarının tedarikiyle ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Leonardo SpA Genel Müdürü Alessandro Profumo arasında bir anlaşma imzalandı.

M-346 uçakları, Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Aero L-39 Albatros Jet Tekamül Uçaklarının yerini alacak.

MÜHİMMAT TAŞIYABİLİYOR

İtalyan Alenia Aermacchi firması tarafından geliştirilen, yeni nesil M-346 ileri jet eğitim uçağı, Askeri jet uçaklarında uçacak pilot adaylarının ses altı hızlardan ses üstü hızlara geçişteki zorlukları atlatmaları için kullanılacak.

Uçak, 40 dereceye kadar olan hücum açılarında dahi yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Yine aynı hücum açısı değerlerinde telli uçuş sisteminin de yardımıyla rahatlıkla kontrol edilebilen uçak, eğitimin her aşamasında kullanılabilmesi açısından çeşitli mühimmatlar ve yakıt tanklarını taşımak için 9 farklı taşıma noktasına sahip.