Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

star.com.tr 14 Şubat 2020 Cuma12:10 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:10

Pakistan Ordusu için Damen Galaţi Deniz Tersanesi'nde inşa edilen korvet benzeri bir devriye gemisinin teslim töreni Perşembe günü Romanya Deniz Kuvvetleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Köstence Limanı'nda yapıldı.

PNS YARMOOK (Yermük), çeşitli deniz operasyonları gerçekleştirebilir ve hem helikopter hem de İHA taşıyabilir. Gemi aynı anda 11,5 metre ve 6,5 metrelik iki yüksek hızlı Sert Karinalı Şişme Bot (RHIB) fırlatabilir ve ayrıca özel görev tabanlı operasyonlar için iki büyük konteyner barındırma kapasitesine sahiptir.

Etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Şef Amiral Muhammed Fayyaz Gilani HI (M) katıldı. Törene Savunma Bakanlığı Üretim ekipleri, Deniz Overseri (Romanya) ve Damen Tersaneler Grubu üst yönetimi de katıldı.

Ayrıca Damen tersanesi bu yılın Mayıs ayında İkinci Gemi PNS TABUK'u (Tebük) Pakistan'a teslim edecek.

Teslim töreni sırasında konuşan Başkan Amiral Gilani, gemilerin Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin deniz sınırlarını koruma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

YERMÜK'ÜN MANASI NEDİR?

Yermük Muharebesi, Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Bizans İmparatorluğu'nun Yermük'te yaptığı, Arap-Bizans savaşlarının en büyük muharebesidir.