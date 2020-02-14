İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,059
  • EURO
    6,5706
  • ALTIN
    306.777
  • BIST100
    121007
Savunma

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Pakistan Deniz Kuvvetleri, Romanya'nın Köstence Limanı'nda düzenlenen törenle yeni korveti PNS YARMOOK'ü (F-271) teslim aldı.

star.com.tr14 Şubat 2020 Cuma12:10 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:10

Pakistan Ordusu için Damen Galaţi Deniz Tersanesi'nde inşa edilen korvet benzeri bir devriye gemisinin teslim töreni Perşembe günü Romanya Deniz Kuvvetleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Köstence Limanı'nda yapıldı.

PNS YARMOOK (Yermük), çeşitli deniz operasyonları gerçekleştirebilir ve hem helikopter hem de İHA taşıyabilir. Gemi aynı anda 11,5 metre ve 6,5 metrelik iki yüksek hızlı Sert Karinalı Şişme Bot (RHIB) fırlatabilir ve ayrıca özel görev tabanlı operasyonlar için iki büyük konteyner barındırma kapasitesine sahiptir.

Etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Şef Amiral Muhammed Fayyaz Gilani HI (M) katıldı. Törene Savunma Bakanlığı Üretim ekipleri, Deniz Overseri (Romanya) ve Damen Tersaneler Grubu üst yönetimi de katıldı.

Ayrıca Damen tersanesi bu yılın Mayıs ayında İkinci Gemi PNS TABUK'u (Tebük) Pakistan'a teslim edecek.

Teslim töreni sırasında konuşan Başkan Amiral Gilani, gemilerin Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin deniz sınırlarını koruma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

YERMÜK'ÜN MANASI NEDİR?

Yermük Muharebesi, Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusuyla Bizans İmparatorluğu'nun Yermük'te yaptığı, Arap-Bizans savaşlarının en büyük muharebesidir.

Bir yastıkta 80 yıl...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler
HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş
Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş

Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.