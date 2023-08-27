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Savunma

Kardeş ülkede ''KAAN'' heyecanı: Savaş uçağı endüstrisinde devrim olacak

Türkiye'nin 5. Nesil milli muharip savaş uçağı KAAN, Pakistan'da heyecan uyandırdı. Türkiye'nin havacılık alanında yürüttüğü iş birliğinin yeni bir dönem başlattığını kaydeden Pakistan basını, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan ortaklığının uçak endüstrisinde devrim yaratacağını yazdı. KAAN'ın merakla beklendiği ifade edilirken Türk savaş uçağının ilk kez gökyüzüyle buluşacağı gün tarihi bir gelişme olarak nitelendirildi.

Star Gazetesi27 Ağustos 2023 Pazar 11:24 - Güncelleme:
Kardeş ülkede ''KAAN'' heyecanı: Savaş uçağı endüstrisinde devrim olacak
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Pakistan-Türkiye savunma ilişkilerinde yeni bir döneme girdiğini yazan Pakistan basını Türkiye'nin 5. Nesil milli muharip savaş uçağı KAAN'ı gündemine aldı.

Pakistan'ın 14 Ağustos 1947'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlü bir dostluk ve kardeşlik duygusuna dayalı olarak geliştiği vurgulanan haberde, "Bu bağlantıların geleceğine baktığımızda ilişki derinleşmeye devam edecek. Her iki milletin de diplomatik, kültürel, ekonomik, askeri ve İslami ilişkilere dayanan, birbirini destekleme ve birlikte çalışma konusunda uzun bir geçmişi var. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM gibi uluslararası kuruluşlarda, özellikle Keşmir ihtilafında sürekli olarak Pakistan'a destek verdi. Her iki ülke de Keşmir ve Filistin'de de dahil olmak üzere dünya çapındaki Müslümanların yaşadığı zulmü ve adaletsizliği kınıyor. Ayrıca Türkiye, Pakistan'ın Nükleer Tedarikçiler Grubu'na katılımını da desteklemektedir" ifadeleri yer aldı.

PAKİSTAN'DA "KAAN" HEYECANI: SAVAŞ UÇAĞI ENDÜSTRİSİNDE DEVRİM OLACAK

Türkiye'nin savaş uçağı ve füzelerin ortak üretimi için Pakistan ile askeri bir ortaklık kurma arayışında olduğu belirtilirken Azerbaycan'ın ardından Pakistan'ın da 5. nesil savaş uçağı KAAN projesine dahil olmasının beklendiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin "Çok yakında, bu ay içinde Pakistanlı muhataplarımızla Pakistan'ı Milli Savaş Uçağı Programımız KAAN'a resmi olarak dahil etmek için görüşeceğiz. Şu anda 200'e yakın yetkili ve mühendis zaten bu programda yer alıyor" açıklamasına haberde geniş yer verildi.

Bu iddialı ortaklığın uçak endüstrisinde devrim yaratacağını belirten Pakistan basını, "Merakla beklenen KAAN savaş uçağının ilk kez gökyüzüne çıkmasıyla tarihi bir gelişme yaşanacak" dedi.

Türkiye'nin havacılık alanında yürüttüğü iş birliğinin yeni bir dönem başlattığını kaydedilirken imzalanan anlaşmaların Türkiye ile Pakistan arasındaki birlikteliği daha da güçlendirdiğinden söz edildi.

Pakistan'ın dış politikasında Türkiye'nin özellikle güvenlik ve savunma iş birliği açısından önemli bir rol oynamaya başladığına işaret edildi. Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş füzesini satın alan Pakistan ordusunun AKINCI, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 İHA'larıyla da donatıldığının altı çizildi.

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