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Savunma

Kardeş ülkeden ASELSAN açıklaması: Vatan Savaşı'nda kullandık

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, 'Vatan Savaşı'nda (2. Karabağ Savaşı) kullandığımız ASELSAN ürünleri yüksek kalitedeydi.' dedi.

AA23 Kasım 2021 Salı 13:39 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 13:39
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Hasanov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ü kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan'ın savunma sanayi iş birliği alanında olumlu adımlar attığını, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin iki ülke ilişkilerinin tüm istikametlerde gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Hasanov, "Vatan Savaşı'nda (2. Karabağ Savaşı) kullandığımız ASELSAN ürünleri yüksek kalitedeydi." dedi.

Görüşmede, modern savaş yöntem ve teknikleri ile Türkiye ve Azerbaycan'ın askeri donanımlarını pekiştirmek için hayata geçirdikleri ortak projeler ele alındı.

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