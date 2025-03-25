Terör örgütleri ile sürekli olarak mücadele eden Somali, rotasını Türk savunma sanayisine çevirdi.

Türkiye'den Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Bayraktar TB2 satın alarak terörle örgütleri ile etkin olarak mücadele etmeyi planlayan Somali şimdi de T129 ATAK Taarruz Helikopterine yöneldi.

SOMALİ'DEN "ATAK" HAMLESİ

Konuyu manşete taşıyan Batı basını, Somali'nin ATAK ile birlikte terör örgütlerinin işgali altında bulunan bölgelerde yeniden otoriteyi kurarak kontrolü ele geçirmeyi planladığını yazdı.

T129 Atak helikopterlerinin Somali'nin ön cephelerine konuşlandırılacağını kaydeden Batı basını, "Bu satın alma, Somali Hava Kuvvetleri için, sürekli güvenlik tehditlerine yanıt olarak operasyonel yeteneklerini artırma arayışında bir dönüm noktası teşkil ediyor. T129 ATAK'ın Somali silahlı kuvvetlerine entegrasyonu, Somali ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin güçlenmesinin altını çiziyor." ifadelerini kullandı.