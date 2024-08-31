Kardeş ülkeden JF-17'ler için Bozdoğan ve Gökdoğan hamlesi! Türkiye'den satın alacaklar

Türkiye'nin geliştirdiği Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri dünya çapında rağbet göremeye başladı. Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin kardeş ülke Azerbaycan tarafından satın alınacağı iddia edildi.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'IN JF-17'LER İÇİN TÜRKİYE'DEN BOZDOĞAN VE GÖKDOĞAN ALACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

bulgarianmilitary.com internet sitesinin Turkish Century'e dayandırdığı habere göre, kardeş ülke Azerbaycan'ın Çin-Pakistan ortaklığında üretilen JF-17-C Block III Thunder savaş uçakları için Türkiye'nin geliştirdiği Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerini satın alçağını iddia edildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ayrıca Bozdoğan ve Gökdoğan gibi güçlü mühimmatlara ek olarak Azerbaycan savaş uçakları için gelişmiş Türk aviyonikler de satın alacağı öne sürüldü.

MMU KAAN DETAYI

Öte yandan haberde, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin Pakistan'ın JF-17 Thunder savaş uçakları ve muhtemelen Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN savaş uçağı projesi gibi platformlarda konuşlandırılmasının beklendiği yazıldı.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın 24 adet JF-17-C Block III Thunder savaş uçağı satın almaya karar verdiği hatırlatılan haberde, Azerbaycan'ın ilk teslimatları gelecek yıl alacağı açıklandı.

Bulgar basını, bu yerli füze sistemlerinin Türkiye'nin hava muharebe yeteneklerini yükselterek hem yakın mesafe hem de uzun menzilli çatışmalarda önemli bir avantaj sağladığını bildirdi. "Bozdoğan ve Gökdoğan'ın tasarlanması Türkiye'nin gelişmiş askeri teknolojilerde daha fazla öz güvene ulaşma konusundaki kararlılığını vurguluyor" diyen Bulgar basını, "Bu çaba, yalnızca yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda savunma ihracatını da güçlendiriyor. Bu füzeler, Türkiye'nin hava kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli bir rol oynamaya hazır. Ayrıca, uygun maliyetli, gelişmiş hava-hava füzesi çözümleri arayan müttefik ülkelerin ilgisini çekmeleri muhtemel. Bu, Azerbaycan JF-17 Block III savaşçıları için tam olarak böyle görünüyor." dedi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii AR-GE Enstitüsü tarafından geliştirilen Gökdoğan ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi olarak biliniyor. Bozdoğan'ın ise, kısa menzilli görüş mesafesi içinde yakın mesafeli hava muharebesi için tasarlandığı biliniyor.

BOZDOĞAN FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan bu füze, kısa menzilli çatışmalar için gereken hızlı ivmeyi sağlayan katı yakıtlı bir roket motoruna sahiptir.

Füze, düşman uçaklarının ısı izlerine kilitlenmek için kızılötesi bir güdümleme sistemi kullanır. Bu, hedeflerin yakın olduğu muharebe senaryolarında onu oldukça etkili hale getirir. 25 kilometreye kadar operasyonel menzili ve yüksek patlayıcı parçalanma harp başlığıyla, çarpma anında önemli hasar sağlar.

GÖKDOĞAN FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Gökdoğan füzesi orta menzilli, görsel-aralık ötesi angajmanlar için geliştirilmiştir. Yaklaşık 3,7 metre uzunluğunda ve uzak hedefleri vurmak için gereken hıza ve menzile ulaşmak için katı yakıtlı bir roket motoru kullanır.

Gökdoğan, eylemsiz navigasyon, veri bağlantısı üzerinden orta mesafe güncellemeleri ve terminal faz hedeflemesi için aktif bir radar arayıcısı birleştiren gelişmiş bir rehberlik sistemine sahiptir. Bu, düşman uçaklarına 65 kilometreye kadar menzillerde müdahale etmesini sağlar.

20 ila 25 kilogram arasında ağırlığa sahip daha büyük savaş başlığı da, uçakları uzun mesafelerden yok etmek veya etkisiz hale getirmek için tasarlanmış yüksek patlayıcı parçalanma tipidir.

Geçtiğimiz Ocak ayında GÖKTUĞ Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlanırken füzeler kabul testleri için hazır hale gelmişti.

GÖKTUĞ PROJESİ

GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda, MSB ARGE ile TÜBİTAK SAGE arasında 14 Aralık 2012'de imzalanmış, Kasım 2016'da ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına devredilmişti.

Mevcut GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi çerçevesinde, Görüş İçi (BOZDOĞAN-GİF) ve Görüş Ötesi (GÖKDOĞAN-GÖF) olmak üzere F-16 PO-I uçakları için iki farklı konfigürasyonda füzenin tasarım ve geliştirmesinin gerçekleştirilmesi, kalifikasyonun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatı planlanıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda, Bozdoğan ve Gökdoğan Füzelerinin 25'er adetlik Düşük Ölçekli İlk Üretim ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak hazırlanan "GÖKTUĞ F-16 PO-III Entegrasyonu ve Düşük Ölçekli İlk Üretim Tedariki Projesi Sözleşmesi" 7 Temmuz 2023'de imzalanmıştı.