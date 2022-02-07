Karşı arayışa girdiler! ''F-16'lar çare değil, Türkiye'nin emrinde yüzlerce İHA var''

Star.com.tr 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:32

Yunan basınında "Atina, Türk insansız hava araçlarına karşı önlem arıyor" başlıklı analiz yazısı yayınlandı.

Atina hükümetinin tehdit olarak gördüğü Türk İHA'larla başa çıkmak için çeşitli yollar aradığı ifade edilirken Yunanistan'ın Türk İHA'larını engelleyecek yeteneğe sahip olmadığı vurgulandı.

Türkiye'nin Bayraktar TB-2, ANKA S ve AKINCI ile bölgedeki İHA hakimiyetini çeşitlendirdiğine dikkat çekildi.



İHA'ların engellenmesi için gerekli sistemlerin satın alınması aynı zamanda ülkenin uçaksavar şemsiyesinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

ASDEN Onursal Komutanı Korgeneral Nikos Manolakos'ın "Onlarla nasıl başa çıkacağımızı çok ciddi bir şekilde düşünelim. Ancak İHA'larla uğraşmak için Rafale veya F-16'yı kaldırmamalıyız" açıklamalarına analiz yazısında yer verildi.



Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Atina, Türkiye'nin insansız hava araçlarını durdurmak için bir plan hazırlamalı ve formüle etmelidir. Yunanistan'ı bir İHA'yı düşürmeye zorlamadan (ki bu sadece Türkiye'nin emrindeki yüzlerce İHA'dan birinin kaybolması anlamına gelir) ve büyük olasılıkla olumsuz sonuçlara yol açacak"