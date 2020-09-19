Katar'dan 26 milyar dolarlık askeri hamle

AA 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:19 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:19

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan ABD-Katar Askeri İstişare Komisyonu toplantısında, Katar'a 26 milyar dolarlık askeri satış programı ele aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, iki ülkenin işbirliğinin bölgedeki terörle mücadele faaliyetlerine önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, "ABD, Katar'ın Amerikan kuvvetlerine ev sahipliği yapma konusundaki istekliliğini memnuniyetle karşıladı ve iki taraf, ülkedeki Amerikan üsleri için yapılması planlanan iyileştirmeleri ele aldı." denildi.

Katar'a AH-64 Apachi tipi taaruz helikopterlerinin teslim edilmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, "İki hükümet, şu anda devam eden 26 milyar dolarlık Dış Askeri Satış Programını da ele aldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Katar'a F-15QA tipi savaş uçaklarının da teslimatının tamamlanmasının dört gözle beklendiği kaydedildi.

Katar, iki yıl önce ABD ile F-15 uçakları konusunda anlaşma imzalamış ve ilk uçaklar bu yıl Katar'a gönderilmişti.

F-15QA tipi uçaklar, F-15 serisi içerisindeki en gelişmiş uçaklar olarak tanımlanıyor.