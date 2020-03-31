31 Mart 2020 Salı 13:01 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:01

Yerli üretim araçlar peş peşe ihracat başarısı yakalıyor. Farklı ülkelerin envanterinde başarıyla görev yapan platformlar, uluslararası etkinliklerde de boy gösteriyor. 2017'de açıklanan ihracat kapsamında Katar'a teslim edilen Ejder Yalçın'lar, ilk defa geçen yıl Katar Milli Günü'nde düzenlenen geçit töreninde görülmüştü.

Türkiye, Ürdün, Fas, Pakistan, Umman, ABD, Fransa ve NATO'nun katılım gösterdiği tatbikatta; Serdar tanksavar kulesi ile donatılan Katar Ejder Yalçın'larının da görevlendirildiği tespit edildi. Serdar, taşıdığı makineli tüfek ve füze sayısına görev farklı konfigürasyonlarına sahip.

Katar'ın teslim aldığı sistemlerde bir adet 12,7 mm makineli tüfek, bir adet 7,62 mm makineli tüfek ve iki adet tanksavar füzesi bulunuyor.