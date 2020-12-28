Katar'ın yeni NH90 NFH helikopteri ilk uçuşunu gerçekleştirdi

star.com.tr 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:13 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:13

Katar'ın sipariş ettiği 12 adet NH90 NFH ve 16 adet NH90 TTH çok amaçlı askeri helikopterleri ilk uçuşlarını sırasıyla Leonardo'nun Venedik Tessera tesisinden ve Airbus Helicopters'ın Marignane pistinden gerçekleştirdi.

İtalya'nın önde gelen yüksek teknoloji, havacılık ve savunma şirketi Leonardo tarafından yapılan açıklamada, “Bu programı sunmak için çalışmaya devam ederken, bu önemli başarıyı kutlamaktan son derece memnunuz. NH90, önemli ve uzun süredir devam eden bir alıcı olan Katar Savunma Bakanlığı'na çeşitli görevler için uygun olağanüstü operasyonel yetenekler sağlayacak. Endüstriyel ortaklarımızla birlikte, müşterilerimiz için bu temel savunma ve güvenlik sağlayıcısını tamamlamaya ve sunmaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın NH90 programı, kara operasyonları için 16 adet NH90 TTH, deniz misyonları için 12 adet NH90 NFH, kapsamlı bir destek, bakım ve eğitim hizmetleri paketi ve ilgili altyapıyı içermektedir. Programın, gelecekte TTH ve NFH varyantlarının 6 + 6 ünitenin eklenmesiyle genişletilme potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

Katar Hava Kuvvetleri tarafından ilk parti NH90'ların kabulünün, 2025'te teslim edilmesi planlanan son helikopterle 2021'in sonlarına doğru başlaması ön görülüyor.



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