  Katil İsrail'de Türk radarı kabusu! Şam'a konuşlandırıldı
Savunma

Katil İsrail'de Türk radarı kabusu! Şam'a konuşlandırıldı

ASELSAN'ın Suriye'deki Şam Havalimanı'na kurduğu geliştirdiği HTRS-100 hava trafik kontrol radar sistemi İsrail'i endişeye sevk etti. Tel Aviv medyası, Türkiye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'na radar konuşlandırmasında İsrail'in Suriye hava sahasındaki hareket özgürlüğünü kısıtlayabileceği ve bölgesel gerilimleri artırabileceğini yazdı.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Türk savunma sanayii devi ASELSAN'ın geliştirdiği HTRS-100 hava trafik kontrol radar sistemi soykırımcı İsrail'de paniğe neden oldu. Tel Aviv medyası, Batılı kaynakların İsrail'i Türkiye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'na gelişmiş bir radar sistemi konuşlandırması konusunda uyarıldığını yazdı. Haberde ayrıca söz konusu adımın İsrail'in Suriye hava sahasındaki hareket özgürlüğünü kısıtlayabileceği ve bölgesel gerilimleri artırabileceği belirtildi.

KATİL İSRAİL'DE TÜRK RADARI KABUSU

Tel Aviv basını The Jerusalem Post'da yer alan habere göre, Türkiye, İsrail'in Suriye hava sahasındaki hareket özgürlüğünü sınırlayabilecek bir hamle yaptı. İsrail basını söz konusu gelişmeyi, "Türkiye, Şam Uluslararası Havalimanı'na gelişmiş bir radar sistemi konuşlandırdı." diye aktardı.

TÜRK DEVİ GELİŞTİRDİ TEL AVİV'İ KORKU SARDI

Haberde, radarın Türk savunma sanayi şirketi ASELSAN tarafından üretilen HTRS-100 hava trafik kontrol radar sistemi olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca haberde Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın sözlerine yer verildi. Yılmaz'ın söz konusu radarı "Suriye'nin başkentinin ana havacılık merkezi için önemli bir altyapı iyileştirmesi" olarak nitelendirildiği aktarıldı.

HEDEFLERİN TESPİTİNİ VE TAKİBİNİ SAĞLADI

ASELSAN teknolojisi hakkında Türk uzmanların görüşüne de yer verildi. Haberde ismi verilmeyen bir uzmanın sistemin "en gelişmiş teknolojileri entegre ederek azami güvenilirlik ve performans sağlamak suretiyle havaalanlarını çevreleyen tüm hava hedeflerinin hassas bir şekilde tespitini ve takibini sağladığını" belirttiği ifade edildi.

