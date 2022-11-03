Katlanabilir dipçikli tüfeğin ilk kullanıcısı Endonezya olacak

KaleKalıp, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022'ye katılarak, son dönemde geliştirdiği ve aralarında ülkede kullanıma sunulacak ürünlerin de yer aldığı tüfekleri sergiledi.

KaleKalıp Genel Müdürü Selim Erol, AA muhabirine, Endonezya'ya yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İlk kez tanıttıkları KNG-C5'in yeni nesil bir ürün olduğunu vurgulayan Erol, normal piyade tüfeklerinde bir dipçik tüpü ve arkasında çalışan bir mekanizma bulunduğunu, bu yüzden de tüfeklerin boylarının uzadığını söyledi. Erol, kullanıcıların son dönemde artan şekilde kısa, hafif, kompakt silah talep ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu talebi nasıl karşılayabiliriz diye yola çıktık ve KNG-C5 silahımızı oluşturduk. Silahımızın temel özelliği dipçik tüpü denilen parçanın olmaması ve dipçiğin katlanabilmesi. Bu sayede silah çok kısa, kompakt ve hafif hale gelebiliyor. Silah dipçiksiz olarak da ateş edebiliyor ve kullanılabiliyor. Özellikle koruma görevi yapanlar, bina içinde operasyon gerçekleştirenler ya da zırhlı araç içinde, herhangi bir kapalı alanda görev yapan silahlı kuvvet mensupları için ideal bir silah. Onun dışında silahımızda pek çok geliştirilmiş özellik var. Silah çift taraflı kullanılabiliyor, el tetikteyken 60 derecelik ayar çubuğu sayesinde istenildiği gibi emniyet modu seçilebiliyor, kurulmadan emniyete alınabiliyor. Günümüz kullanıcısının ihtiyaç duyduğu pek çok özellik silahımızda mevcut. Bir bastırıcı kullanımı söz konusu, hatta bazı ordularda bu standart hale geliyor, artan bir talep var. Silahımız bastırıcı kullanımına uygun tasarlandı, üzerinde bir regülatör var. Özel tasarlanan bastırıcı üzerine takıldığında regülatörü ayarlayıp optimum bir performansla bastırıcı versiyonunu kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüzün modern ordularının ihtiyaç duyacağı küçük, kompakt, hafif bir ürün oluşturduk. Bunu Endonezya'daki kullanıcılara teslim edeceğiz."

Ürünün ilk seri üretim numunelerinin ortaya çıktığını, test-kalifikasyon süreçlerinin tamamlandığını, seri üretime hazır olduklarını ifade eden Erol, gerekli izinlerin alınmasından sonra ilk teslimatı yapacaklarını ve ilk kullanıcının Endonezya olacağını dile getirdi.

- ENDONEZYA POLİSİNE KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ

Erol, Endonezya Polis Özel Kuvvetleri için mart ayında KMR762-A2 Keskin Nişancı Tüfeği için sipariş aldıklarını anımsatarak, üretimlerin tamamlandığını ve teslimat aşamasına gelindiğini bildirdi.

Gerekli izinlerin tamamlanmasıyla yakın zamanda teslimatın gerçekleştirileceğini belirten Erol, tüfeğin önceki A1 ürününün geliştirilmesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Erol, birçok üreticinin piyade tüfeğinin üzerine özel bir namlu takarak keskin nişancı yapma gibi bir yaklaşım benimsediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bunu tercih etmedik. En başından tüm DNA'sıyla keskin nişancı tüfeği tasarlama motivasyonuyla başladık. Namlusundan mekanizmasına, içindeki tüm aksamıyla bir keskin nişancı platformu çıkardık ortaya. 7,62 namlusu var üzerinde, tüm tasarım parametreleri buna göre oluşturuldu. Kullanıcıların özel tercihlerini ekledik. Örneğin kendi tasarladığımız özel bir bastırıcımız var. Bu çok optimal bir performans sağlıyor. Ergonomik bir dipçiğimiz var, çift taraflı kullanıma uygun, tek elle kurulabiliyor. Emniyet unsurlarını ilave ettik. Bu şekilde özgün bir platform ortaya çıkardık. Silahımızla 800 metrede 1,5 MOA değerine ulaşıyoruz. Bu, hassasiyet ölçüm birimi. Bu da 100 metrede yaklaşık 4 santim civarı bir hassasiyete tekabül ediyor. Fabrika testlerinde bunun yarısının yani 0,5 MOA dediğimiz bir hassasiyet içinde kaldık. Kullanıcılarımızla bunu paylaştığımızda çok memnun oldular. Yakın zamanda seri imalatına ilave sipariş olarak başlayacağız. İzinlerin önümüzdeki ay tamamlanmasını öngörüyoruz, kısmetse önümüzdeki ay ilk teslimatımızı yapacağız. Ardından ilave siparişler gelmesini bekliyoruz."