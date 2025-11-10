İSTANBUL 22°C / 14°C
  KEMANKEŞ-1 kritik testten geçti! Hedef tam isabetle yok edildi
Savunma

KEMANKEŞ-1 kritik testten geçti! Hedef tam isabetle yok edildi

Baykar'ın geliştirdiği yapay zeka destekli KEMANKEŞ-1 seyir füzesi, kritik testlerden tam isabetle geçerek Türkiye'nin savunma alanındaki yerli ve milli gücünü gözler önüne serdi. KEMANKEŞ-1 atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 12:15
Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Bayraktar TB2'den ateşlenen seyir füzesi KEMANKEŞ-1 senaryo gereği belirlenen hedefi otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti.

Seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal hesabından paylaşarak "BayraktarTB2, 2x Bayraktar #KEMANKEŞ-1 Atış, Seyir ve Dalış Testi" ifadelerini kullandı.

