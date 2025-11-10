KEMANKEŞ-1 kritik testten geçti! Hedef tam isabetle yok edildi

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Bayraktar TB2'den ateşlenen seyir füzesi KEMANKEŞ-1 senaryo gereği belirlenen hedefi otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti.

Seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı. Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal hesabından paylaşarak "BayraktarTB2, 2x Bayraktar #KEMANKEŞ-1 Atış, Seyir ve Dalış Testi" ifadelerini kullandı.