''KEMANKEŞ 1'' Pentagon'un takibinde: Türkiye'nin yetenekleri için bir adım ileri

Silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 1 ile başarılı atış testi gerçekleştirmesi yabancı savunma sitelerinde manşet oldu.

KEMANKEŞ 1'in başarılı seyir testini gerçekleştirerek önemli bir dönüm noktasına imza attığı ifade edildi.

Haberde, "Bu başarı, Türkiye'nin ileri silahlar alanında hızla ilerlemesini, küresel silah pazarında güçlü bir oyuncu olarak konumlanmasını ve karmaşık bir bölgesel ortamda stratejik özerkliğini güçlendirmesini vurgulamaktadır" ifadeleri yer aldı.

KEMANKEŞ 1'in kabiliyetlerinin merkezinde yapay zeka destekli güdüm sisteminin yer aldığına dikkat çekildi.

1 tondan fazla ağırlığa sahip ABD Tomahawk gibi daha büyük seyir füzelerinin aksine, KEMANKEŞ 1'in taşınabilirlik ve üretim maliyetleri açısından avantajlı olduğu dile getirildi.

KEMANKEŞ 1'in 5 bin 500 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip AKINCI İHA'sıyla uyumluluğunun düşman savunmasını çökertebilecek çoklu füzelerin kullanıldığı sürü taktikleri için kritik rol oynayacağı kaydedildi.

Bir Pentagon yetkilisinin KEMANKEŞ 1'i "Türkiye'nin yetenekleri için bir adım ileri" olarak kabul ettiği belirtildi.

Haberde, "KEMANKEŞ 1'in başarılı testi Türkiye'nin mühendislik becerisinin ve stratejik öngörüsünün bir kanıtı olarak duruyor. KEMANKEŞ 1'in Türkiye'nin küresel savunma arenasında yükselen bir güç olarak yerini sağlamlaştıracağı kesin" denildi.

KEMANKEŞ 1'DEN BAŞARILI ATIŞ TESTİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.

Bayraktar #KEMANKEŞ 1️⃣ ����



Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi �� ��

Mini Cruise Missile with AI Tech. �� ��



▪️ Seyir Testi | Cruise Test #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/Cacl56aC9j — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 2, 2025

KEMANKEŞ 1'İN ÖZELLİKLERİ

KEMANKEŞ 1, stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirildi. KEMANKEŞ 1, adını; attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor.

KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'dan atılabiliyor. Bir saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Optik Güdüm Sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olan KEMANKEŞ 1, gece ve gündüz şartlarında görev yapabiliyor, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.

KEMANKEŞ 1, tüm görüş hattı haberleşmesini bağlı olduğu platform ile sağlıyor. Böylece elde ettiği tüm telemetri bilgilerini ve kamera görüntüsünü platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek verilerin takibini mümkün kılıyor.

Mini akıllı seyir füzesi 100 kilometre haberleşme menziline, 150 kilometre operasyonel menzile, 40 kilogram azami kalkış ağırlığına, 5 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor.