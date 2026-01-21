İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3056
  • EURO
    50,7923
  • ALTIN
    6752.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • KEMANKEŞ hedef tanımıyor! AKINCI'dan kritik başarı
Savunma

KEMANKEŞ hedef tanımıyor! AKINCI'dan kritik başarı

Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, iki adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla gerçekleştirdi.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
KEMANKEŞ hedef tanımıyor! AKINCI'dan kritik başarı
ABONE OL

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı.

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 2 adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla gerçekleştirdi.

Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Sosyal medya hesabından paylaştı.

  • BAYKAR
  • akıncı tiha
  • KEMANKEŞ
  • savunma

ÖNERİLEN VİDEO

Çay içerken bahçedeki sesleri duydu: Kurtları çaydanlıkla kovaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.