KEMANKEŞ hedef tanımıyor! AKINCI'dan kritik başarı

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen AKINCI TİHA, başarılı bir teste daha imza attı.
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 2 adet mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1 ile atış, seyir ve koordinata dalış testini başarıyla gerçekleştirdi.
Bayraktar #AKINCI ✈️����— BAYKAR (@BaykarTech) January 21, 2026
2️⃣ x Bayraktar #KEMANKEŞ-1 ����
✅ Firing, Cruise & Dive to Coordinate Test#NationalTechnologyInitiative ������ pic.twitter.com/gktoAWidiw
Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Sosyal medya hesabından paylaştı.