Kendi başına yükselen güç: Türkiye... ABD basını: Çelik Kubbe dünyaya ilham kaynağı olabilir

ABD basını, Türkiye'nin Çelik Kubbe girişiminin çok kutuplu hale gelen bir dünyada otonom, yapay zeka destekli savunmaya doğru önemli bir dönüşümü temsil ettiğini yazdı.

Türkiye için "kendi başına yükselen bir güç" değerlendirmesi yapıldı.

Batı'nın engellemelerinin Türkiye'yi ulusal güvenliğini yerlileştirmeye yönelttiğine atıfta bulunan ABD basını, "Stratejik olarak Çelik Kubbe girişimi, Türkiye'nin savunma alanındaki egemenliğini güçlendirerek müttefiklere olan bağımlılığını azaltıyor ve Ankara'yı küresel silah pazarlarında kilit bir oyuncu konumuna getiriyor. En son teknolojileri entegre ederek ve inovasyonu teşvik ederek, yalnızca ulusal güvenliği güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin küresel konumunu da yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

"Çelik Kalkan"ın Türkiye'nin arzuladığı korumayı yakında sağlayacağını yazan ABD basını, "Çelik Kubbe hava savunma stratejilerini yeniden tanımlayarak dünya çapında benzer projelere ilham kaynağı olabilir" dedi.