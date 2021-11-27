'Kesinlikle düşürebilir' iddiası! F-35 mi, J-31 mi?

star.com.tr 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:27 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:27

Çin, J-31'in küresel pazarda F-35 ile rekabet edeceğini iddia ederek, Çin'in ikinci gizli savaş uçağını ABD yapımı beşinci nesil F-35'e düşük maliyetli bir alternatif olarak tanıtıyor.



Öte yandan uzmanlar, J-31'in kısmen çalıntı F-35 teknolojisinden modellendiğine inanıyor.

2014 yılında Çin'in devlet yayın kuruluşuna konuşan Çin savunma şirketi Aviation Industry Corp of China (Avic) Başkanı Lin Zuoming, J-31'in F-35 Müşterek Taarruz Uçağını kesinlikle düşürebileceğine iddia etti.

Lin açıklamasında, "F-35'i satın alamayan yeni nesil hava kuvvetlerinin kendilerini geliştirmelerinin hiçbir yolu yok. Durumun bu şekilde olması gerektiğine inanmıyoruz. Dünya dengeli olmalı. İyi şeyler tek bir tarafa itilmemeli." ifadelerini kullandı.

F-35 LIGHTING II

Hem hava üstünlük hem de saldırı görevlerini yerine getirmek ve savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan ve üretilen, 5. nesil, tek kişilik ve tek motorlu, tüm hava koşullarına uygun çok görevli bir Amerikan savaş uçağı ailesidir. Aynı zamanda elektronik harp ve istihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerini etkili bir şekilde sağlayabilir.

Lockheed Martin, ana ortakları Northrop Grumman ve BAE Systems ile birlikte ana F-35 yüklenicisidir. Uçağın üç halihazırda üç versiyonu bulunuyor. Geleneksel kalkış ve iniş modeli olan F-35A (CTOL), kısa kalkış ve dikey iniş özellikli olan F-35B (STOVL) ve uçak gemilerine konuşlu F-35C...

F-35, temel olarak havadan vurabilecek ve kendini savunabilecek yeni nesil bir hava aracı olarak tasarlandı.

Uçağın Uzunluğu 15,67 metre, yüksekliği 4,33 metredir. Kanat açıklığı ise 10,65 metredir.

Uçağın boş ağırlığı (A model için) 13,17 tondur. F35B ve F35 C modellerinin ağırlığı, A modelinden yaklaşık olarak 1,5 ton daha fazladır.

Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur.

Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir. Tek motorlu ve tek pilotlu bir uçaktır.

F 33, tüm silahlarını gövde içinde saklamaktadır, dışarıdan herhangi bir bombası veya silahın olmaması, gizliliğini de artırmaktadır.

F-35B Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir.

F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor ve 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor.

Menzili modeller arasında çok az farklar olsa da yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır

18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir ve tırmanma hızı saniyede 200 metredir.

25mm'lik GAU-22/A uçak topu ve 'havadan havaya', 'havadan karaya' sınıfı füzelerin yanı sıra GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlü bombalar taşıyor.

SHENYANG J-31

Shenyang J-31 (FC-31 veya Gyrfalcon) Çin'in çift motorlu, 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı projesidir. İlk uçuşunu Kasım 2012 tarihinde yapan uçak, Amerikalı askeri yetkililer tarafından 'F-35'in kopyası' olarak nitelendiriliyor.

Amerikalı yetkililer, Çin'in F-35 projesinde yer alan bir Avrupa ülkesinden F-35 teknolojileri çalarak J-31'i geliştirdiğini iddia ediyor. Çin, Hava Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 500, uçak gemileri için 120 adet ve ihracat için en az 600 J-31 uçağı üretmeyi planladığı belirtiliyor.

İlk uçuşunu çift motorla gerçekleştiren uçak, Rus Uçak Şirketi MiG'in RD-93 motorlarını kullanıyor.

Uçağın tasarımı, 'uçaklardan iniş-kalkış yapacak bir uçak' yorumlarına neden olurken, bazı uzmanlar uçağın F-35 değil, şekil, aerodinamik ve uçak gövdesi konfigürasyonundaki benzerlik nedeniyle daha çok F-22'ye benzediğini söylüyor.

Tek pilotlu 17,3 metre uzunluğundaki uçağın kanat açıklığı 11,5, yüksekliği ise 4,8 metre.

Maksimum kalkış ağırlığı 28.000 kg ve 1,8 mach hıza ulaşabiliyor. Menzili dahili yakıtla 1.200 km, harici depolarla 2.000 kilometreyi buluyor.

Uçak; 12 havadan havaya, 8 havadan karaya füzenin yanı sıra, 8 derin nüfuz bombası ve 30 adet küçük bomba taşıyabiliyor.

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