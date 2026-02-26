Güney Kore ile Endonezya, uzun süren müzakerelerin ardından ortak geliştirdikleri KF-21 savaş uçağı programına dair mali katkı anlaşmasında kritik bir revizyonu sonuçlandırdı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini güçlendirirken, Jakarta'nın katkı koşullarını da yeniden tanımladı.

DOST ÜLKEDEN KF-21 SAVAŞ UÇAĞI ADIMI

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ve Hanwha Aerospace CEO'su Son Jae-il bir araya geldi. Toplantı sonunda imzalanan güncellenmiş mutabakatla Endonezya'nın KF-21 programındaki mali yükümlülüğü önemli ölçüde azaltıldı.

Yeni anlaşma kapsamında Endonezya'nın KF-21 savaş uçağı geliştirme programına katkısı, önceki yükümlülüğün yaklaşık üçte birine indirildi. Revize edilen modelde Endonezya'nın ödeyeceği tutar yaklaşık 600 milyar won (yaklaşık 439 milyon ABD doları) olarak belirlendi. Bu rakam, önceki taahhüt olan 1,6 trilyon wonun oldukça altında kalıyor.

Uzun ve zorlu müzakerelerin ardından ortaya çıkan bu anlaşma, KF-21 savaş uçağı projesinin geleceği açısından iki ülke arasındaki güven bağını tazeliyor ve bölgesel savunma sanayii alanında stratejik bir iş birliğinin sürdürülebilir olduğunu ortaya koyuyor.