KF-X'in prototipi tanıtıldı! 2022'de uçması bekleniyor

star.com.tr 09 Nisan 2021 Cuma 16:29 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 16:29

Güney Kore savunma sanayisi, askeri alandaki bağımsızlık için ve ordunun ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen KF-X savaş uçağının prototipini tanıttı.



Cuma günü (bugün) düzenlenen bir törende, resmi adı 'KF-21 Boramae' olacak KF-X prototip savaş uçağı ilk kez gösterime sunuldu.

Törende konuşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 'Yeni bir 'bağımsız savunma sanayisi' çağı başladı." dedi.

Savaş uçağı, Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından, ülkenin bugüne kadarki en pahalı askeri projesi olan 8,8 trilyon wonluk (7,9 milyar ABD doları) bir proje kapsamında geliştiriliyor.

Projedeki zaman çizelgesine göre, KF-X'in ilk uçuşunu 2022'de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Başkan Moon Jae-in'in de konuşmasında belirttiği gibi, 2022 sonrası on yıllık eylem planında, '2028'e kadar 40, 2032'ye kadar toplam 120 KF-X üretimi ve teslimi öngörülüyor.

2015 yılında başlayan projede, 16 üniversite, 11 laboratuvar ve 553 tedarikçinin desteğiyle önemli bir ulusal öneme sahip. Uçağın bileşenlerinin yaklaşık % 65'i ülkede üretiliyor.

Moon, ABD askeri donanımı satın almak yerine Güney Kore'nin askeri tedarik politikasını değiştirmeye çalıştı ve yerli imkanlarla üretimi ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Nihai hedef KF-21'in, Seul'un eski F-4 ve F-5 savaş uçaklarının yerini alması ve yurt dışından da talep görmesi.

Başlangıçta proje maliyetlerinin % 20'si Endonezya ile paylaşıldı. Bununla birlikte Cakarta yönetimi, jetin gelişimine olan katkısını azaltmaya çalıştı ve hatta projeden tamamen çekilebilir.

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