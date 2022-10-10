Kiralık ''Gripen'' demode oldu! F-35 için ABD'ye talepte bulundular

Çek Cumhuriyeti, 24 adet F-35 Lightning II satın almak için ABD ile temasa geçti.

14 adet SAAB Gripen savaş uçağı kullanan Çek Cumhuriyeti, İsveç'le imzaladığı kira sözleşmesinin sona ereceği 2027 yılını beklemeden ABD'ye resmi talepte bulundu.

İsveç'ten gelecek yeni bir teklifi kabul etme niyetinde olmadığı belirtilen Prag hükümetinin, ABD ile müzakereye Eylül ayında başladığı bildirildi.

Çek Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Karel Rehka, 5. nesil savaş uçağın satın alma kararını memnuniyetle karşıladı. Gripen'i demode bulan Savunma Bakanı Jana Chernohova, şu anda ülkesinin güvenliğini garanti altına almak için Çek hükümetinin gereksinimlerini yalnızca F-35'in karşılayabileceğini vurguladı.

Çek Cumhuriyeti'nin F-35'e yönelmesinin Ukrayna savaşının neden olduğu ifade edilirken, hükümetin F-35'lerin gelmesi durumunda 14 Gripen'i Ukrayna'ya göndereceği iddia edildi.

Çek vatandaşları ise hükümetin F-35 politikasına karşı çıkıyor. F-35'leri pahalı ve gereksiz bir lüks olarak niteleyen vatandaşlar Çek hava Kuvvetlerinin F-35'e ihtiyacı olmadığı görüşünde.

Şu anda 10 Avrupa ülkesi F-35 Lightning II'yi satın aldı veya teslim almayı bekliyor.