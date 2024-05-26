Kıtadaki sayısı artıyor! ATAK helikopterleri ''BAHA''nın önünü açacak

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 3'üncü Afrika Hava Kuvvetleri Forumu'na katılan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN'ın Afrika açılımına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Nacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı vizyonu çerçevesinde bölgedeki dost ve kardeş ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ülkelerle satıcı-müşteri ilişkisi değil stratejik ortaklık kurmak amacıyla hareket ettiklerini söyledi.

HAVELSAN'ın, Türkiye'nin bölgede izlediği siyasete paralel olarak Afrika açılımını başlattığını belirten Nacar, şirket olarak bölge ülkeleriyle 2019'dan beri daha yakın temas kurduklarını ve düzenli ziyaretlerin karşılıklı ilerlediğini, artık birçok ülkede bilindiklerini vurguladı.

- "BİZ, AFRİKA'YA BİRÇOK PROJE GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Nacar, HAVELSAN'ın BAHA, savaş yönetim ve eğitim sistemleri ile eğitim simülatörlerine dikkati çekerek bu ürünleri Afrika ülkelerine önerdiklerini dile getirdi.

HAVELSAN'ın Türkiye'deki partnerleri vasıtasıyla bünyesindeki birçok ürünü kullanıma sunduğunu söyleyen Nacar, "Biz, Afrika kıtasına birçok proje göndermek istiyoruz. BAHA (bulutaltı insansız hava aracı), BARKAN (insansız kara aracı) gibi ürünlerimizi, atış simülatörlerimizi buraya getirdik." dedi.

Nacar, HAVELSAN'ın Nijerya, Ruanda, Kenya, Uganda, Gambiya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Senegal ve Kamerun başta olmak üzere diğer tüm Afrika ülkeleriyle iş geliştirme faaliyetleri yürüttüğünün altını çizdi.

- "NİJERYA'DA ÇOK SAMİMİ BİR İLGİ GÖRÜYORUZ"



HAVELSAN tarafından üretilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'nin (ADVENT) geçen yıl haziranda yapılan anlaşma çerçevesinde Nijerya'ya verildiğini anlatan Nacar, "Nijerya'da çok samimi bir ilgi görüyoruz. Birtakım simülatör işlerine başlamış olduk. Önümüzdeki dönemde artık ATAK helikopterinin burada artmasıyla ATAK helikopter simülatörünü de vereceğimiz günleri bekliyoruz." dedi.

Nacar, "BAHA'yı başka ülkelere de ihraç ediyoruz, onun önü açılıyor. BAHA, hem sistem olarak küçük hem de fiyatı uygun, kullanım kolaylığı olan bir ürün. BAHA'nın bir başlangıç olacağını, diğer ülkelerin de bunu örnek alarak ürünlerimize talip olacaklarını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.