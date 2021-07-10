Kıyamet silahları! 30 tonluk Minuteman'a karşı, 100 tonluk Sarmat...

star.com.tr 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:53 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:54

Amerika Birleşik Devletleri, elli yıllık Minuteman ICBM'lerinin yerini alan Kara Tabanlı Stratejik Caydırıcı (GBSD) ile yeni füze yarışına katılıyor. Pentagon, en az 85 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen projenin gerekli olduğunu, çünkü ABD kara tabanlı ICBM altyapısının 1960'ların ortalarına kadar uzanması nedeniyle gerekli olduğunu söylüyor.

Batı'da projeye katılmak isteyen ve Doğu'nun cevap vereceğini düşünen silah şirketleri için sevindirici bir haber olsa da, Amerika ve Rusya'nın, bu harcama çılgınlığından ne kazandığı merak konusu.

National Interest'te yer alan bir makalede, iki tarafın bu çılgınlığı masaya yatırıldı. İşte o makaleden dikkat çeken bazı bölümler...

BÜYÜK FÜZELER AVANTAJ MI SAĞLIYOR?

Rus medyası Sarmat füzesinin, "Dünya üzerinde Teksas ya da Fransa büyüklüğündeki bir bölgeyi yok edebilecek' kapasitede olduğunu iddia ediyor.

Amerikan füzelerinin de Moskova veya St. Petersburg büyüklüğündeki bir bölgeyi yok etme kapasitesine sahip olduğu düşünüldüğünde, avantajın ne olduğı anlaşılmıyor. Amaç bir Amerikan saldırısını caydırmaksa, eski ICBM'ler de yenileri kadar iş görebilir.

Ya da amaç, 'Amerikan füzelerini fırlatılmadan önce yok etmek için bir 'ilk saldırı' yeteneği geliştirmekse, bu da sürpriz bir saldırı başlatarak yapılacak başka bir çılgınlık. Putin'in, Amerika'nın sahip olduğu 450 Minuteman ICBM'i göz önünde bulundurması gerekir.

Bu füzelerin yanı sıra, nükleer denizaltılar ve bombardıman uçakları da cabası...

RUSYA, ABD SAVUNMASINA AMERİKALILARDAN DAHA FAZLA İNANIYOR OLMALI

İlginç bir şekilde, Rus medyası "Sarmat savaş başlıklarının ABD ABM[antibalistik füze]kalkanını delmek için tasarlanmış bir dizi gelişmiş füzesavar karşı önlemine sahip olacağını" bildiriyor. Bu da yeni füzenin Amerikan füze savunma sistemlerini delmeyi veya en azından Moskova'nın bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu göstermeyi amaçladığını gösteriyor.

Ancak gerçek şu ki, ABD Balistik Füze Savunma Sistemi, bir Rus saldırısı değil, yalnızca Kuzey Kore ve İran gibi küçük ülkelerden gelecek olası ICBM saldırılarını durdurmak için tasarlandı. İronik bir şekilde Moskova, ABD füze savunmasına, 'Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nden ve sistemi büyük olasılıkla etkisiz hale getirecek çok sayıda kusura işaret eden diğer eleştirmenlerden' daha fazla inanıyor.

Söz konusu silahlara karşı, Amerikan güvenliğinin nasıl artıracağını görmek de aynı derecede zor.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer bir saldırı başlatmayı düşünürse, ABD ICBM'lerinin yaşının sorun olacağı pek olası görünmüyor.

ESKİME SORUNU

Daha mantıklı olan şey, Nixon ve Brejnev dönemine kadar uzanan füzelerin eskime sorunudur. Sarmat'ın Rusya'nın eskiyen 1970'lerin RS-36M2 füzelerinin yerini alması bekleniyor. Elli yıllık bir arabanın veya buzdolabının parçalarını ya da Windows 10 bilgisayarınızda oynamak için MS-DOS yazılımı bulmak da zorlanıyorsanız, bir de bu silahları düşünün...

Bu nedenle, eski füzeler güvenilmez veya bakımı çok pahalı hale geldiğinde yeni füzelere ihtiyaç duyulması belki de kaçınılmazdı. Bununla birlikte, hipersonik silahlar gibi büyük, silo tabanlı ICBM'ler dışında umut verici teknolojiler var. Bu arada Çin, Pasifik'teki konvansiyonel askeri yeteneklerini güçlendiriyor. Rusya, konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan karma bir yol izliyor.