Kıyamet silahları! 'Rusya dev kara parçalarını yok edecek silahı bölgede test ediyor'

star.com.tr 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:45 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:47

CNN International'da yer alan iddiaya göre Rusya, Kuzey Kutbu'ndaki varlığını giderek artırırken, önümüzdeki yaz düşman ülkelerinin kıyılarında tsunami tetiklemek üzere tasarlanmış, nükleer enerjili bir füze testi yapmayı planlıyor.



Bir uydu şirketi olan Maxar tarafından bu hafta CNN'e sağlanan uydu görüntüleri, Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda yeni silahlar denediğini ve bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzulların eridiği yerlere önemli askeri bir altyapı inşa ettiğini gösteriyor.

KIYAMET GÜNÜ SİLAHI 'POSEIDON 2M39' ATKTİK'E GİDİYOR

Rusya'nın yıkıcı gücü nedeniyle raporlarda 'kıyamet günü silahı' olarak anılan Poseidon 2M39 füzesini, önümüzdeki yaz Arktik bölgesine konuşlandıracağı da belirtiliyor.

Görüntüleri ilk olarak 2015 yılında Rus devlet televizyonunda ortaya çıkan silah, okyanus tabanını vurmak için tasarlanmış bir su altı nükleer torpido. Torpidonun binlerce millik bir kara parçasına ölümcül radyasyon yayabilecek ve bölgeyi yaşanmaz hale getirebilecek radyoaktif bir tsunamiyi tetikleyebileceği iddia ediliyor.

Times of London gazetesinde yer alan bir habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayında savunma bakanından testlerin "kilit aşaması" hakkında bilgi güncellemesi talep etti ve bu yıl daha fazla test yapılması bekleniyor.

Insider'dan Christopher Woody'nin makalesinde de, Rusya ve NATO ülkelerinin Arktik bölgesindeki mevcut varlığı ve faaliyetleri, son yıllarda giderek artıyor. Çünkü yükselen deniz sıcaklıkları ve eriyen buz, bölgeyi daha erişilebilir hale getiriyor.

Rusya, dünyanın en uzun Arktik kıyı şeridine sahip ve GSYİH'sinin yaklaşık dörtte birini bölgeden karşılıyor. Ayrıca Kuzey Denizi Rotası, Moskova için değerli bir nakliye koridorudur.

PENTAGON: YAKINDAN İZLİYORUZ

Pazartesi günü Pentagon'dan yapılan açıklamada, bölgedeki Rus askeri faaliyetleri ve Kuzey Kutbu'ndaki altyapı çalışmalarına dair raporların, "çok yakından" takip edildiği belirtildi.

Pentagon basın sekreteri John F. Kirby Pazartesi günü bir brifingde, "İstihbarat değerlendirmelerine girmeden, açıkça çok yakından izlediğimizi söyleyebilirim. Açıkçası izliyoruz ve daha önce de söylediğim gibi, orada korumamız ve savunmamız gerektiğini bildiğimiz, ulusal güvenlik çıkarlarımız var.' dedi

Kirby, hiç kimsenin Kuzey Kutbu'nun askerileştirilmesini görmekle ilgilenmediğinden de yakındı.

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