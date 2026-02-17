İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7397
  • EURO
    51,8134
  • ALTIN
    6915.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Kıyasıya pazarlık sonuç verdi! 4 adet F-16 savaş uçağı yola çıktı
Savunma

Kıyasıya pazarlık sonuç verdi! 4 adet F-16 savaş uçağı yola çıktı

Avrupa ülkesinden savaş uçağı envanterini yenilemek için son dakika F-16 savaş uçağı hamlesi geldi. Avrupa ülkesi resmen ABD'den 4 adet F-16 savaş uçağı satın almak için harekete geçti. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 11:24 - Güncelleme:
Kıyasıya pazarlık sonuç verdi! 4 adet F-16 savaş uçağı yola çıktı
ABONE OL

Slovakya, hava gücünü artırma hedefi doğrultusunda F-16 savaş uçakları filosunu genişletmeyi gündemine aldı. Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin halihazırda sipariş ettiği 14 adet F-16'ya ek olarak dört yeni uçak daha satın almak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

SLOVAKYA'DAN 4 ADET F-16 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

15 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Fico, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, savaş uçağı sayısını 18'e çıkarmak istediklerini belirtti. Fico, Slovak hava sahasının halen Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya tarafından korunmasının ülke egemenliği açısından arzu edilen bir durum olmadığını vurguladı. Dört ilave F-16 savaş uçağının temin edilmesiyle bu bağımlılığın sona erdirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Fico, Slovakya'nın bu noktaya gelmesinde 2022-2023 döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların etkili olduğunu söyledi. Önceki hükümetin, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'nın savunmasını desteklemek amacıyla 13 adet eski Mikoyan MiG-29 savaş uçağı ile çeşitli askeri ekipmanları bağışladığını hatırlattı.

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kaliňák ile birlikte seleflerini eleştiren Fico, söz konusu transferle ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu. Ancak ayın başında Bratislava bölge savcılığı, bağışın yasa dışı olmadığına hükmederek dosyayı kapattı.

Öte yandan Slovakya, 2018 yılında 12'si tek kişilik, 2'si çift kişilik olmak üzere toplam 14 adet F-16 Block 70/72 savaş uçağı için ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin ile sözleşme imzalamıştı. Şirket, Slovakya için son uçakların üretimini Aralık 2025'te tamamladı.

Yeni alım planı hayata geçirilirse, Slovakya'nın F-16 savaş uçakları filosu 18'e çıkarak ülkenin hava sahası denetiminde daha bağımsız bir konuma ulaşması hedefleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.