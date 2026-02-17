Slovakya, hava gücünü artırma hedefi doğrultusunda F-16 savaş uçakları filosunu genişletmeyi gündemine aldı. Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin halihazırda sipariş ettiği 14 adet F-16'ya ek olarak dört yeni uçak daha satın almak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

15 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Fico, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, savaş uçağı sayısını 18'e çıkarmak istediklerini belirtti. Fico, Slovak hava sahasının halen Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya tarafından korunmasının ülke egemenliği açısından arzu edilen bir durum olmadığını vurguladı. Dört ilave F-16 savaş uçağının temin edilmesiyle bu bağımlılığın sona erdirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Fico, Slovakya'nın bu noktaya gelmesinde 2022-2023 döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların etkili olduğunu söyledi. Önceki hükümetin, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'nın savunmasını desteklemek amacıyla 13 adet eski Mikoyan MiG-29 savaş uçağı ile çeşitli askeri ekipmanları bağışladığını hatırlattı.

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kaliňák ile birlikte seleflerini eleştiren Fico, söz konusu transferle ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu. Ancak ayın başında Bratislava bölge savcılığı, bağışın yasa dışı olmadığına hükmederek dosyayı kapattı.

Öte yandan Slovakya, 2018 yılında 12'si tek kişilik, 2'si çift kişilik olmak üzere toplam 14 adet F-16 Block 70/72 savaş uçağı için ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin ile sözleşme imzalamıştı. Şirket, Slovakya için son uçakların üretimini Aralık 2025'te tamamladı.

Yeni alım planı hayata geçirilirse, Slovakya'nın F-16 savaş uçakları filosu 18'e çıkarak ülkenin hava sahası denetiminde daha bağımsız bir konuma ulaşması hedefleniyor.